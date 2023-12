Ce trebuie să facă șoferii care ies fals-pozitivi la aparatul DrugTest: ”Legea permite acest lucru! Astfel nu vor sta mult timp fără permis!”

Controalele DrugTest se dovedesc a fi o adevărată loterie. Șoferii care nu au consumat substanțe interzise dar care au ieșit pozitiv la verificarea cu aparatul pot aștepta chiar și un an până primesc rezultatele analizelor efectuate de Institutul Național de Medicină Legală.

În tot acest timp, ei nu au voie să conducă pe drumurile publice. Mai mult decât atât, au și dosar penal.

Mai multe dintre Inspectoratele de Poliție din țară au refuzat să anunțe care este bilanțul testelor fals pozitive, care este centralizarea rezultatelor, însă din datele existente citate de jurnaliștii de la Libertatea, cele mai multe erori au fost anul acesta în județul Brăila, unde peste jumătate din rezultate au fost greșite, fiind fals pozitive.

Urmează județul Olt, cu aproximativ 50% rezultate fals pozitive, Covasna, cu 41%, Tulcea cu 32% și Arad cu 13% rezultate fals pozitive.

Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, a explicat ce putem să facem în cazul în care suntem supuși unui DrugTest care iese pozitiv, deși noi nu am consumat niciun fel de substanțe interzise.

”Suntem într-o situație delicată în acest moment pentru că cele aproximativ 120 de aparate de tip DrugTest pe care polițiștii le folosesc au o incidență foarte mare de rezultate fals pozitive, în special una dintre cele două mărci folosite. Acest lucru evident că generează un disconfort uriaș atât pentru cetățean cât și pentru polițistul care trebuie să întocmească toate acele documente de urmărire penală, să conducă personal la recoltarea de probe, adică vorbim și despre consecințe economice destul de consistente atunci când vine vorba despre aceste activități derulate ca urmare a unui rezultat preliminar pozitiv.

În momentul în care avem astfel de situații, sigur că recoltarea de probe biologice este esențială și în situația în care, de exemplu, conducătorul auto solicită să nu fie testat preliminar și să îi fie recoltate probe biologice, înainte de recoltarea de probe biologice el parcurge un test clinic pe care medicul specialist de la Unitatea de Primiri Urgențe unde se deplasează îl realizează. Acel test clinic are un efect, are consecințe din această perspectivă, pentru că dacă medicul constată că nu se află sub efectul unor substanțe psihoactive, chiar dacă i se recoltează probe biologice, el poate conduce până la momentul în care primește rezultatele biologice”, a explicat Cosmin Andreica în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Șoferul auto poate să refuze testarea cu aparatul DrugTest și să ceară să fie dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

”Legea permite ca un conducător auto să refuze testarea preliminară atât cu etilotestul cât și cu DrugTest-ul, iar acel test clinic, în situația în care este realizat, iar medicul specialist constată că există anumite chestiuni legate de imposibilitatea conducătorului auto de a mai conduce pe drumurile publice, în sensul în care nu se află într-o stare psiho-fizică necesară, poate să dispună până la 24 de ore interdicția de a conduce pe drumurile publice, însă, la fel, ulterior, după cele 24 de ore, acel conducător auto poate conduce în continuare până la rezultatul probelor biologice”, mai spune liderul sindicatului Europol.

Mulți polițiști refuză utilizarea aparatelor DrugTest

”Este clar că trebuie să avem parte de investiții atât în structurile de medicină legală, pentru a avea cât mai multe laboratoare eficiente, pentru că și aici este o problemă, deoarece apar drogurile acestea sintetice care nu mai pot fi detectate atât de ușor, nici măcar în urma analizării probelor biologice, și atunci este nevoie și de instrumente de testare preliminară mult mai eficiente dar și de laboratoare.

Mulți dintre polițiști au refuzat să mai folosească acele dispozitive deoarece aveau foarte multe rezultate fals pozitive, însă din păcate, acestea sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție. Legea nu prea ar putea să fie modificată altfel decât este în acest moment, strict cu privire la testarea preliminară, pentru că ultimele modificări din acest an au introdus acea responsabilitate în sarcina medicului specialist ca după examinarea clinică el să aprecieze dacă persoana mai poate conduce pe drumurile publice sau nu mai poate conduce pe drumurile publice”, spune Cosmin Andreica.

Rezultatul iese pozitiv mult timp după consum

”Sigur că există discuții pe ceea ce înseamnă consumul de substanțe psihoactive la volan, pentru că, în momentul de față, ca urmare a unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, nu contează dacă persoana se află sub efectul substanțelor psihoactive, dacă este influențată sub o formă sau alta capacitatea motrică și toate celelalte aptitudini, ci doar simpla prezență a acelor substanțe reprezintă infracțiune. Ceea ce înseamnă canabis, marijuana, avem o perioadă foarte mare în care acea substanță se află în organism și putem avea dosar penal pentru un conducător care a consumat în urmă cu două săptămâni astfel de substanțe și este oprit în trafic astăzi, deoarece rezultatul va fi unul pozitiv”, mai explică el.

Potrivit liderului sindicatului Europol, pentru a nu fi nevoiți să stea fără permis un timp îndelungat, șoferii își pot plăti singuri recoltarea de probe biologice.

”Aici avem probleme pe de o parte cu bugetul, pentru că aceste recoltări de probe biologice, aceste analize prin care se determină prezența substanțelor psihoactive, sunt plătite de către instituție. Avem, pe de o parte, situații în care nu avem buget pentru o anumită perioadă de timp, și atunci recomandarea este ca aceste teste, aceste probe biologice, să fie plătite de către persoana care a fost depistată, astfel încât rezultatul să vină mai repede. Există și această posibilitate”, a mai spus Cosmin Andreica în exclusivitate la Antena 3 CNN.