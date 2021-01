Un apel umanitar lansat de un pompier a înduioşat o ţară întreagă

Sprijinul familiei, tatăl, a decedat în urma unei căzături. Acum, mama și trei copii riscă să rămână şi fără acoperiş deasupra capului.

Cei trei copii, doi băieți de 6 și 13 ani și o fetiță de 10 ani sunt foarte cuminți, iar cea mai mare dorinţă a lor este să se mute într-o casă doar a lor. Un loc unde să poată să înveţe în linişte.

Tatăl celor trei copii a murit după ce a căzut de pe un brad, de la 15 metri

Familia trăieşte în comuna Scărișoara, într-un vărf de munte, în Apusen. Tragedia din decembrie 2020 le-a lăsat un gol imens în suflet. Tătăl celor trei copii a căzut de pe un brad si a murit.

Au rămas doar cu ajutorul social al mamei, ca singur venit după decesul capului familiei.

Un om cu inimă mare din Câmpeni care este pompier şi ştie ce înseamnă să ajuţi oamenii. El s-a ocupat de soarta celor patru suflete după decesul tatălui.

''Am fost solicitat să intervin la un accident, un domn care a căzut de la o înălțime de 15 metri. Apoi, am aflat situația familiei, am venit, i-am vizitat, am aflat că e vorba de o femeie care rămâne practic singură, cu trei copii mici. Am decis să facem ceva pentru ei, să încercăm să îi ajutăm și așa am aflat că visul lor ar fi să aibă o căsuță undeva mai jos, mai aproape de un drum principal, să poată avea șanse de a se angaja pe viitor'', a spus Alin Purda, pompier ISU Alba.

Pompierul îi ajută pe cei trei copii să se mute cu mama lor într-o casă nouă

Împreună cu mai mulţi oameni cu suflet din zonă, dar şi din afara ţării, pompierul a reuşit să strângă o sumă de bani pentru a ajuta familia greu încercată de viaţă şi speră în continuare ca cei trei copii şi mama lor să se mute în curând într-o nouă casă.

Pentru cei care vor să ajute familia să aibă o casă doar a lor, donații se pot face în contul deschis la CEC Bank pe numele Jurj Ioan:

RO23CECEC001946387944411