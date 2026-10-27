Aplicația „Radarul Balastierelor” este finalizată tehnic, dar nefuncțională. Ministerul Mediului: „Este nevoie de un cadru legal”

1 minut de citit Publicat la 11:50 27 Oct 2026 Modificat la 11:50 27 Oct 2026

„Radarul Balastierelor” este destinată monitorizării exploatării și transportului agregatelor minerale. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Aplicația informatică „Radarul Balastierelor”, destinată monitorizării exploatării și transportului agregatelor minerale, a ajuns în etapa de recepție finală, însă nu poate fi utilizată până la adoptarea cadrului legal necesar și îndeplinirea unor condiții tehnice și administrative, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

„Radarul Balastierelor este un instrument extrem de important pentru protejarea resurselor naturale și pentru creșterea transparenței în activitățile de exploatare și transport al agregatelor minerale.

Prin intermediul acestei aplicații, instituțiile responsabile vor putea monitoriza mai eficient cantitățile exploatate, transporturile efectuate și respectarea condițiilor legale, contribuind astfel la prevenirea și combaterea exploatărilor ilegale.

Însă, pentru ca acest sistem să funcționeze cu adevărat și să producă rezultatele așteptate, este obligatoriu să existe un cadru legal clar, care să stabilească responsabilitățile tuturor celor implicați și modul în care sunt colectate, transmise și verificate informațiile.

Nu este suficient să avem o aplicație dezvoltată din punct de vedere tehnic. Trebuie să ne asigurăm că aceasta poate fi utilizată efectiv, în condiții de legalitate, siguranță și eficiență”, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero, în comunicat.

Ministerul de resort citează Administrația Națională 'Apele Române' (ANAR), potrivit căreia dezvoltarea aplicației a fost finalizată după reluarea procedurii de achiziție publică, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către operatorul economic desemnat inițial.

La data de 26 octombrie 2026, aplicația se afla în etapa de recepție finală, care presupune verificarea conformității acesteia cu cerințele prevăzute în documentația de atribuire și în contractul de servicii.

„Radarul Balastierelor” este conceput pentru monitorizarea integrată a activităților de exploatare și transport al agregatelor minerale, având printre principalele funcționalități evidența georeferențiată a perimetrelor de exploatare, monitorizarea cantităților extrase, urmărirea transporturilor de la locul de exploatare până la destinație și identificarea eventualelor neconformități.

Pentru operaționalizarea sistemului este necesară adoptarea unei hotărâri a Guvernului care să reglementeze utilizarea aplicației, să stabilească obligațiile operatorilor economici, atribuțiile instituțiilor implicate și fluxurile de transmitere și verificare a datelor.

Totodată, trebuie finalizată recepția aplicației, definitivată soluția de găzduire și gestionare a acesteia în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și constituită structura administrativă responsabilă de operarea și monitorizarea sistemului.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor precizează că va continua, împreună cu instituțiile implicate, demersurile necesare pentru asigurarea condițiilor legale, tehnice și administrative care să permită utilizarea aplicației.

Până la finalizarea acestor etape, 'Radarul Balastierelor' nu poate fi utilizat ca instrument operațional de monitorizare și control al exploatării și transportului agregatelor minerale.