Diana Buzoianu vrea să înființeze un "radar al vidanjelor"

1 minut de citit Publicat la 22:02 26 Aug 2026 Modificat la 22:05 26 Aug 2026

Diana Buzoianu, ministru interimar al Mediului. Foto: Hepta

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, miercuri, că ar trebui înființat un "radar al vidanjelor", scrie Agerpres.

Ea a anunțat că în perioada imediat următoare va depune un proiect de creştere a sancțiunilor pentru cei care încalcă legislația cu privire la serviciile de vidanjare.

"Din punctul meu de vedere, această industrie este o industrie asemănătoare cu industria balastieră, care are foarte multe conexiuni politice.

De-a lungul timpului, foarte multă lume a întors ochii, fiind un domeniu din care au făcut bani oameni care erau, cumva, legați de puterea politică la nivel local sau la nivel național.

Eu cred că un răspuns similar cu ceea ce s-a întâmplat pe balastiere ar trebui să se întâmple şi pe vidanje.

Buzoianu vrea să știe în orice moment unde sunt vidanjele

Adică cred că ar trebui să facem pe termen mediu un 'radar al vidanjelor'.

Asta înseamnă o trasabilitate concretă a absolut tuturor vidanjelor, a tuturor persoanelor juridice care vin să ceară astfel de servicii şi să poată să fie mult mai uşor descoperiți cei care încalcă legislația", a afirmat Buzoianu într-o conferință de presă susținută la Slobozia.

Ea a subliniact că va propune un proiect vizându-i pe cei care încalcă legislația în materie.

"De asemenea, voi propune în perioada imediat următoare, nu în calitate de ministru, de astă dată, pentru că nu mai pot să fac asta în calitate de ministru în contextul actual, ci calitate de parlamentar.

Voi propune un proiect pentru creşterea sancțiunilor pentru cei care încalcă legislația cu privire la serviciile de vidanjare", a spus ministrul interimar.

Buzoianu a lansat în martie Radarul balastierelor

În martie 2026, Ministerul Mediului a lansat platforma digitală "Inspectorul Balastierelor".

Platforma afișează o hartă interactivă cu toate exploatările autorizate de agregate minerale din România.

Aplicația permite verificarea valabilității avizelor și a autorizațiilor emise de Apele Române.

De asemenea, utilizatorii pot afla cine este firma responsabilă pentru fiecare perimetru în parte iar cetățenii și inspectorii pot compara datele oficiale cu situația din teren.

Inițiativa a fost implementată după ce ministra Mediului a subliniat, în februarie anul curent, că un simplu registru pe hârtie nu este suficient și că noul sistem trebuie să vină la pachet cu controale reale și combaterea corupției.