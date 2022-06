Aplicaţia românească de transcriere prin recunoaştere vocală, cu o acurateţe de 97%, care îi depăşeşte chiar şi pe giganţii tech ai lumii

În plină pandemie, mai multe afaceri au prins viaţă, cele mai multe prin programe de timp Start Up Nation. Este şi cazul unor tineri care au decis, în 2020, să pornească un business din spatele unui monitor.

Trei experţi în dezvoltare software au început în 2020 un proiect îndrăzneţ care prevede tehnologia de recunoaştere vocală şi care depăşeşte chiar şi giganţii tech ai lumii, prin faptul că ajunge la o acurateţe de scriere de 97% pentru limba română. Astfel, o oră de conţinut video sau audio, poate fi transcrisă automat şi rapid în doar 15, până la maximum 18 minute.

"Pur şi simplu încărcăm acel fişier audio sau video în platforma web, se va transcrie, iar în momentul în care este finalizată transcrierea vom primi o notificare pe e-mail. Fişierul poate fi încărcat cu drag&drop. Dăm click pe un cuvânt şi ne duce direct la momentul respectiv.", a declarat Adrian Ispas, reprezentant Vatis Tech.

Tehnologia dezvoltată de acest start up se adresează în special companiilor cu un volum mare de înregistrări audio şi video, ce pot fi transformate în fişiere text sau pdf, de exemplu profesori, jurnalişti, avocaţi, vloggeri.

Pentru o oră de conţinut, un utilizator poate achita un euro, dar există mai multe tipuri de abonament pentru un volum mare de fişiere care au nevoie de transcriere.

"Pleacă de la doi euro dacă vrei să mergi în sistem pay as you go sau avem diverse abonamente la care preţul pe oră poate ajunge la 0,7 euro. În momentul de faţă, oamenii pot intra pe platforma noastră, să îşi facă un cont, au 10 ore gratuite pe care le pot utiliza, iar apoi îşi fac un abonament lunar. În cazul în care, într-o lună nu îşi consumă orele, acele ore se reportează pe luna următoare pe întreaga perioadă contractuală.

În momentul de faţă, acurateţea pe care o are aplicaţia noastră este de 97% în medie, pe parte de transcriere statică, iar pe parte de transcriere live este de 95%. Aplicaţia noastră transcrie, recunoaşte vorbitorii în mod separat şi are o sincronizare între text şi audio în mod automat, care face cumva navigarea prin transcript mult mai uşoară", a mai explicat Adrian Ispas.

Compania de tip start up a reuşit să obţină finanţare de 200.000 de euro din partea mai multor investitori, iar în toamnă se va bucura de alte finanţări pentru piaţa europeană. Compania are deja un plan de dezvoltare pentru următoarele luni, algoritmi noi de transcriere vocală pentru alte opt limbi vorbite europene, cu precădere limba germană, franceză, engleză, spaniolă, dar şi chehă, maghiară ori poloneză.