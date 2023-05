A murit fostul şef al Casei Regale a României, arhitectul Dan Badic. Reacția Familiei Regale

Arhitectul Dan Badic, fost şef al Casei Regale a României, a încetat din viaţă, iar Majestatea Sa Custodele Coroanei şi principesa Sofia au transmis mesaje de condoleanţe.

Sursa foto: Familia Regala a Romaniei/ Facebook

Casa Regală a României a transmis, duminică, un mesaj In Memoriam Dan Badic.

"Familia Regală a aflat cu nespusă tristețe vestea trecerii la Domnul a arhitectului Dan Bădic, unul dintre cei mai fideli și mai de încredere oameni care au stat alături de Regele Mihai și de Regina Ana, de întreaga Familie Regală, în ultimele trei decenii", se arată în mesajul transmis.

Majestatea Sa Custodele Coroanei a transmis "condoleanţe şi adânca sa compasiune soţiei şi fiicei arhitectului Dan Bădic".

Un alt mesaj a fost transmis de către principesa Sofia.

"Am fost foarte mâhnită să aflu de moartea lui Dan Badic. Am amintiri foarte calde despre el. Am lucrat împreună timp de mai mulți ani în perioada 1990.

El a avut un rol esențial în organizarea numeroaselor mele călătorii în România de la Versoix, inclusiv pentru două convoaie de alimente și echipamente medicale pe care le-am distribuit familiilor și unităților medicale din România, la începutul anilor ’90.

Marele său simț al loialității, energia sa inepuizabilă și simțul umorului au fost contagioase și ne-au ajutat adesea să mergem mai departe în acei primi ani dificili. Capacitatea sa de a se simți bine cu toți cei pe care îi întâlneam a fost un mare avantaj și a fost liniștitor să am alături de mine pe cineva de mare încredere în timp ce călătoream prin toată țara în anii ’90 în misiuni de cercetare, inclusiv pentru Fundația Regala Margareta a României.

A dat atât de mult țării noastre și Regelui Mihai I în particular, iar acestea sunt lucruri pe care nu le uităm niciodată. Îi sunt foarte recunoscătoare pentru anii pe care i-a dăruit familiei mele.

Transmit sincere condoleanțe familiei sale, pe care o port în rugăciunile mele.

Dumnezeu să-l odihnească!", a transmis principesa.