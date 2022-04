Nouă armă oribilă adusă de militarii ruși în Ucraina. "Este o amenințare la care nu avem un răspuns"

Dispozitivul numit POM-3 a fost descoperit de tehnicienii ucraineni săptămâna trecută în apropierea orașului Harkov. Dacă tipurile mai vechi de mine terestre sau anti-personal explodează atunci când victimele le calcă accidental sau ating firele de declanșare atașat, POM-3 are un senzor care detectează pașii care se apropie și chiaer poate face deosebire între oameni și animale, potrivit The New York Times.

Experții afirmă că minele POM-3 fac dificile eforturile de a localiza și distruge munițiile neexplodate în Ucraina. ”Este o amenințare la care nu avem un răspuns. Va trebui să găsim donatori pentru aparatură robotică care ne poate permite să facem față acestor amenințări de la o oarecare distanță”, a spus James Cowan, care conduce HALO Trust, o organizație caritabilă implicată în eforturi de ”curățare” a minelor după conflicte.

Potrivit CAT-UXO, un grup online de tehnicienii militari și civili, experți în bombe, minele POM-3 sunt lansate de o rachetă și ajung la sol cu o parașută. Atunci când mina detectează o persoană, lansează la 1-2 metri un mic focos exploziv care este detonat în aer, producând fragmente letale pe o distanță de aproximativ 50 de metri distanță.

Oficiali guvernamentali americani susțin că Rusia și-a mutat trupele pentru a-și consolida controlul asupra regiunilor Donețk și Lugansk, ceea ce ar putea însemna că și mai multe arme precum POM-3 vor fi folosite în război. „Războiul intră într-o fază statică, sunt săpate tranșee. Acesta este momentul în care mă aștept ca rușii să înceapă să folosească minele terestre în mod masiv.”, a spus James Cowan.