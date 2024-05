Consultare naţională la Antena 3 CNN: Care este cea mai mare spaimă a românilor în acest moment

Actele de violență petrecute în stradă în ultima perioadă nasc spaimă în rândul românilor care ies cu frică din case. Dovadă stau răspunsurile oamenilor oferite în cadrul unei consultări naţionale realizată de Antena 3 CNN.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Vă simțiți în siguranță pe stradă? Ce credeți că ar trebui făcut ca să nu se mai întâmple nenorociri ca aceea cu omul omorât în bătaie pe strada în Bucureşti? Aţi fi de acord să fie pedepse mult mai severe? Aţi fi de acord să crească salariile în Politie ca să se angajeze mai mulți agenţi.. sunt doar câteva din întrebările la care românii au răspuns în cadrul unui sondaj realizat de Antena 3 CNN, care a evidențiat cele mai mari temeri ale oamenilor în ziua de azi.

Iată răspunsurile românilor din Bucureşti, Vaslui, Maramureș şi Galaţi.

"Noaptea nu ies. Încă la noi orașul este liniștit, faţă de alte orașe, ceea ce vedem la TV, de aceea nu ieșim noaptea", spune o femeie.

"Eu nu am nicio problemă și nu am avut niciodată. Acum depinde probabil de contextul în care te găsești sau ce se poate întâmpla. În principiu noaptea nu prea circul, dar ziua nu am avut nicio problema niciodată. 0.53 + 1.18 Timpurile care sunt acum sunt așa cum sunt... ne adaptam ce să facem", mai spune o femeie.

"Mă simt în siguranța, cu toate că Poliția ar putea fi mai prezenta un pic", mai spune cineva.

"Siguranța străzii nu este asigurata 100% și te aștepți în orice moment să apară o eventuală persoana agresivă beată sau drogata și atunci ești supus unui pericol", este de părere altcineva.

"În mare măsura Vasluiul este un oraș liniștit, tolerant şi destul de civilizat. Mai sunt circumstanțe în care ți-e frica într-adevăr în anumite perioade. În rest nu pot să mă plâng", mai spune cineva.

"Nu pentru ca în ziua de azi tineretul nu prea are educatie data mai ales de părinți și nu au cei 7 ani de acasă. Nu toți, dar majoritatea, aşa cum vedem și noi în toată țara ce se întâmpla", mai spune cineva.

"Nu prea sunt în siguranță,. Ar trebui făcuta educație şi paza pe strada să facă domnii de la Politie să circule să patruleze. Nu, nu e indicat la inflaţia asta să se crească salariile în Poliţie", mai spune un bărbat.

"Politia să își facă treaba şi da salarii mai mari pentru angajări in sistem", mai spune o femeie.

"Nu cred că în România e mai multa violenta decât în alta parte, cred că românii nu sunt un popor atât de violent. Sunt caruri izolate daca ne uitam În alte părți ale globului. Angajările în sistem nu cred ca ar trebui să crească Politia e un organ special, dar nu sunt suficienți şi salariile corelate cu importanta acestei munci, dar calitatea uneori lasă de dorit", mai spune cineva.

"Nu prea ai încredere mai ales în tineretul ăsta de azi Prea nesimțiți, prea largi așa. În primul rând n-au o educație", mai spune cineva.

"Este foarte greu de spus. Eu cred că ar trebui să se pună accentul mai mare pe familie pe timpul petrecut împreună cu niște programe, educative, mai puțin telefon, mai puțin internet pentru că, copiii cresc într-o lume ireală și cred că ceea ce văd pe internet asta este viața. Deci eu cred că familia ar trebui mai mult sprijinită", mai spune cineva.