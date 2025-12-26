Putin respinge planul de pace anunțat de Zelenski. Rusia nu cedează niciun teritoriu din Donbas: „Este al nostru”

Putin respinge planul de pace anunțat de Zelenski. Foto: Hepta

Ziarul Kommersant dezvăluie că Vladimir Putin nu acceptă compromisurile teritoriale cuprinse în planul de pace negociat de Statele Unite şi Ucraina. Publicaţia care citează mai multe surse spune că liderul rus vrea întreg Donbasul şi nu este dispus să renunţe la anumite teritorii cucerite de armata rusă. Putin ar vrea şi ca centrala de la Zaporojie sa fie administrată doar de SUA şi Rusia.

Rusia nu este dispusă să facă concesii teritoriale în negocierile cu Statele Unite privind războiul din Ucraina și insistă în continuare ca întregul Donbas să fie trecut sub controlul său. Potrivit publicației ruse Kommersant, citată de Moscow Times, președintele Putin a transmis acest mesaj în cadrul unei întâlniri anuale cu cei mai bogați oameni din Rusia și cu reprezentanți ai marilor companii de stat.

Conform sursei citate, discuțiile despre negocierile cu SUA pe tema Ucrainei au ocupat cea mai mare parte a întâlnirii, care a avut loc pe 24 decembrie. Putin le-a vorbit participanților despre înțelegerile discutate la Anchorage și despre planul propus de partea americană, plan despre care liderul de la Kremlin a spus că a fost modificat parțial de Washington în urma consultărilor cu aliații europeni.

Surse citate de Kommersant susțin că poziția lui Putin a fost una fermă: „Donbasul este al nostru”. De asemenea, el ar fi spus că „problema apartenenței zonei Kramatorsk-Kostiantînivka-Sloviansk nu este negociabilă”.

Totuși, Rusia ar fi dispusă să accepte unele concesii convenite anterior la Anchorage, inclusiv posibilitatea unui schimb parțial de teritorii.

Un alt participant la întâlnire, citat de publicația The Bell, a declarat că Putin a încercat, în stilul său obișnuit, să-i convingă pe oamenii de afaceri că „totul va fi bine”, vorbind în același timp despre „Europa în declin” și despre „Statele Unite pragmatice”, care, în opinia sa, acționează exclusiv în interes propriu. Kremlinul a refuzat să facă publică lista participanților la întâlnire. Potrivit sursei, cei prezenți au convenit să nu apară public, deoarece printre ei se aflau persoane cărora le fuseseră ridicate anterior sancțiunile și care nu doreau să riște reintroducerea acestora.

Kremlinul vrea să ceară modificări substanțiale planului de pace făcut public de Zelenski

Anterior, o sursă apropiată Kremlinului a declarat pentru Bloomberg că Moscova intenționează să ceară modificări substanțiale în proiectul revizuit al planului de pace în 20 de puncte, prezentat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Documentul, spun sursele, nu ține cont de mai multe cerințe-cheie ale Rusiei.

Printre acestea se numără garanții clare privind oprirea extinderii NATO spre est, consacrarea statutului de neutralitate al Ucrainei, precum și limite mai stricte asupra efectivelor armatei ucrainene, sub pragul de 800.000 de militari în timp de pace.

De asemenea, Moscova solicită garanții pentru statutul limbii ruse și clarificări privind sancțiunile internaționale și activele rusești înghețate în străinătate.

Ce zone controlează Rusia

Rusia controlează în prezent întreaga peninsulă Crimeea, pe care a anexat-o ilegal în 2014, aproximativ 90% din Donbas, 75% din regiunile Zaporojie și Herson și fragmente din regiunile Harkov, Sumy, Mikolaiv și Dnipropetrovsk, potrivit estimărilor rusești.

Putin a declarat pe 19 decembrie că, în opinia sa, un acord de pace ar trebui să se bazeze pe principiile condițiilor pe care le-a stabilit în 2024: retragerea Ucrainei din regiunile Donbas, Zaporojie și Herson și renunțarea oficială a Kievului la obiectivul său de a adera la NATO.

Potrivit Kommersant, Putin a ridicat și problema centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare instalație nucleară din Europa, în cadrul întâlnirii sale cu oamenii de afaceri.

Putin a declarat că se discută despre gestionarea în comun a centralei nucleare de către Rusia și SUA, dar că o parte din energia electrică ar putea fi livrată Ucrainei.

Centrala livra aproximativ 20% din energia electrică a Ucrainei înainte de război.

Ucraina se opune controlului rus asupra centralei. Kievul propune ca centrala să fie gestionată de o întreprindere comună formată din SUA și Ucraina, în care 50% din energia electrică generată va fi destinată teritoriilor controlate de Ucraina, iar SUA va determina distribuția celorlalte 50%.

Zelenski a făcut public planul de pace în 20 de puncte

Pe 24 decembrie, Volodimir Zelenski a făcut publice toate cele 20 de puncte ale planului său pentru încheierea războiului. Potrivit documentului, Kievul și Moscova ar urma să semneze un acord de neagresiune, cu monitorizare internațională a liniei de contact, iar suveranitatea Ucrainei ar fi explicit recunoscută. Statele Unite, NATO și țările europene ar urma să ofere Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 al Tratatului Nord-Atlantic, inclusiv un răspuns militar în cazul reluării agresiunii. De asemenea, Rusia ar trebui să consacre legislativ o politică de neagresiune față de Ucraina și Europa.

Problema teritorială rămâne însă principalul punct de blocaj. Ucraina propune retragerea trupelor ruse din regiunile Dnipropetrovsk, Nikolaev, Sumî și Harkov, iar în regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson să fie înghețată actuala linie de control. Moscova cere, în schimb, retragerea completă a armatei ucrainene din regiunea Donețk.

Statele Unite au avansat o variantă de compromis, care presupune crearea unei zone economice libere, însă aplicarea acesteia ar fi posibilă doar în urma unui referendum național în Ucraina. Vladimir Putin a declarat anterior că intenționează să obțină controlul asupra Donbasului inclusiv prin forță, numind regiunea „pământuri istorice” ale Rusiei.