„Îți tremură chiloții? Ce-ți fac eu ție…” Șantaj și amenințări în stil mafiot, la Lehliu Gară. Sunt implicați politicieni și polițiști

6 minute de citit Publicat la 08:00 01 Noi 2025 Modificat la 08:06 01 Noi 2025

Șeful Poliției din Lehliu Gară a refuzat să dea declarații / foto: Antena 3 CNN

O înregistrare din Lehliu Gară arată amenințări, injurii și acuzaţii de hărţuire la adresa unui cetăţean care a reclamat un agent de poliţie. Florian Ivașcu susține că fostul primar Iulian Iacomi și apropiați ai acestuia l-au intimidat după ce a denunțat un incident de conducere sub influenţa alcoolului în care era implicat un inspector de la Serviciul Arme.

„Îți tremură chiloții? ***** de jegos, ce-ți fac eu... Stai toată ziua la Poliție? Dacă ești șmecher, de ce **** te duci la Poliție?”. Aceasta nu este o scenă dintr-un film cu mafioți. Este o scenă reală filmată în Lehliu Gară. Personajele – Iulian Iacomi, fostul primar din localitate, trimis în judecată de DNA, pentru că a luat șpagă de 55 de ori de la fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, și Alin Ploieșteanu, primarul comunei Frăsinet, finul lui Iacomi. Cel vizat - Florian Ivașcu, un cetățean din Lehliu Gară, care nu știa că o banală tranzacție, din 2023, o să-i schimbe viața.

„Nicolae Petruț a venit la mine să-i dau un interior de Citroen C5. În urma tranzacției i-am dat interiorul, nu mi-a dat nici banii pe interior. I-am cerut polițistului să-mi aducă interiorul cel vechi înapoi. A început să mă amenințe, să mă înjure. A început să mă amenințe că mă bagă la pușcărie”, a declarat Florian Ivașcu.

Nicolae Petruț este inspector principal la Serviciul arme din cadrul Poliției Călărași

În iulie 2023, Ivașcu rămâne fără permis de conducere, iar o lună mai târziu este reținut pentru 24 de ore, după ce conduce mașina prin Lehliu Gară cu permisul suspendat și-și recunoaște fapta.

Ivașcu nu pleacă imediat acasă pentru că află că polițistul care-i datora bani îl anchetează și el.

„După arest, mi-au făcut dosar penal că fac braconaj, că aduc arme din Bulgaria ca să se lege de funcția lui că era șef la arme și muniții.

Fiind la declarații îi dădea poze unui mecanic de aici, Sorin Șoșon, poze cu mine cu cătușele din arest. A început să râdă de mine că el îmi mai dă 30 de zile că așa vrea el”, a mai declarat Florian Ivașcu.

Dosarul de braconaj a pornit de la o fotografie pe care și-a făcut-o cu doi iepuri de casă în fața garajului, susține Florian Ivașcu. Nici până acum dosarul nu a ajuns în instanță.

Anul trecut, în martie, Ivașcu îl vede pe inspectorul principal Petruț în timp ce bea alcool într-un bar. Când polițistul pleacă la volanul mașinii sale, se pune în fața mașinii să-l oprească și sună la 112.

„-Dă-te, bă.

-Stai pe loc. De ce pleci?

-De ce stai în șosea?

-Păi ați consumat alcool.

-Aaa.

-Bă! Ai dat peste mine. Legea trebuie să fie pentru toată lumea. Ai dat peste mine”, este dialogul dintre Ivașcu și polițist.

În imagini se observă foarte clar că mașina condusă de Petruț se mișcă, deși ulterior acesta a susținut că doar era la volan. Polițistul de la Arme refuză testarea, iar când este dus la spital acceptă doar recoltarea unei singure probe biologice.

Alcoolemia stabilită: 1,26. Nicolae Petruț este acum suspect pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Din acest moment, problemele pentru cel care a sunat la 112 să-l denunțe pe polițist se înmulțesc.

„Domnul Iulian Iacomi, fostul primar de aici, a venit la mine la garaj, amenințându-mă că dacă nu retrag plângerea cu Nicolae Petruț cu alcoolemia, o să mă bage la pușcărie și o să-mi facă tot felul de astea, să se ia de mine pentru că fratele lui Nicolae Petru lucrează în primărie, soția lui și soția lui Nicolae Petruț, tot în primărie.A pus și un nepot de al lui să mă bată la spălătorie, mi-a dat o palmă și a scos briceagul la mine”, a mai declarat Florian Ivașcu.

Amenințări din partea fostului primar

Șicanele au continuat cu amenințări din partea fostului primar sau ale apropiaților săi.

Bărbatul a avut parte de un tratament special din partea agentului șef de poliție Adrian Pantia, care apare la chefuri cu nepotul lui Iulian Iacomi. Câte amenzi i-a dat în două zile?

Bonus din partea polițistului – o scoatere cu forța din sediul Poliției când s-a dus să întrebe de ce nu se face nimic cu o reclamație de a sa

Florian Ivașcu a fost condamnat, în ianuarie anul acesta, la patru luni de închisoare cu suspendare cu o perioadă de probațiune de doi ani, pentru conducere cu permisul suspendat.

Dacă în cazul său, autoritățile s-au mișcat rapid, în cazul polițistului Petruț nu s-a întâmplat nimic, deși a trecut mai bine de un an și jumătate de la eveniment.

Șeful Poliției din Lehliu Gară a refuzat să dea declarații

Până acum, niciun martor nu a fost audiat în acest caz. Întâmplător sau nu, șeful Poliției din Lehliu Gară, subcomisarul Mihail Țacu și-a exprimat solidaritatea cu polițistul de la Arme, cercetat de subordonații săi. Postarea lui Țacu de pe Facebook a fost ulterior ștearsă.

„Petruț fruntea sus, lumea vorbește doar din auzite și din presupuneri și sunt convins că se va face lumină în situația asta. Noi, care te știm mai de aproape, îți cunoaștem profesionalismul și știm că nu meriți să se arunce cu noroi mai ales de unul care, chiar el era cel care făcea ceea ce acuză acum. Simțeam nevoia să scriu asta nu în apărarea unui coleg, ci în sprijinul unui prieten”, a scris subcomisarul Mihail Țacu.

Când l-am căutat pe șeful Poliției din Lehliu Gară a refuzat să ne dea declarații, deși era în sediu. Am insistat

„-Era vorba de o postare de-a dumneavoastră de pe Facebook. Credeți că poate să îmi răspundă purtătorul de cuvânt?

-Au sau nu au legătură cu serviciul?

-Au.

-Un sfat – nu mai de bună chiar ce zic toți cetățenii, verificați-le înainte dacă sunteți un jurnalist profesionist, nu știu dacă sunteți profi sau chiar sunteți că m-am săturat că mă sună și nu sunt, se dau ce nu sunt..."

După modelul subcomisarului Mihail Țacu, agentul Pantia ne-a trimis la biroul de presă al Poliției Călărași. Până la ora redactării acestui material, nu am primit nicio reacție la întrebările transmise.

Enervată de insistențele lui Ivașcu care a reclamat inclusiv în instanță tergiversarea anchetei în cazul polițistului beat, prim-procurorul Liliana Bănescu a fost extrem de directă, neștiind că este înregistrată.

-Lasă când o veni dosarul de la instanță cu ce ai făcut tu plângeri acolo. Când o veni? Crezi că numai tu ești? Vezi ce am aici? Îia sunt numai morți acolo. Când stabilesc eu. Una e să nu se facă, dosarul tău e din 2024, eu am din 2021 dosare. Dacă nu pot, nu le fac până ies la pensie, înțelegi? De ce ai scris măgăriile alea? Nu ai scris că nu se face nimic, una e alta, una e alta”, a răspuns, enervată, Liliana Bănescu, prim procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară.

Am încercat să lămurim situația, dar tot fără succes.

Prim procurorul Liliana Bănescu a refuzat să ne dea declarații, susținând că nu face acest lucru din principiu și domnia sa nu este vedetă.

Ulterior, într-o discuție telefonică prim procurorul Bănescu a confirmat autenticitatea înregistrării și a susținut că ar fi trebuit să o întrebăm în primul rând de volumul de muncă și că are peste 600 de dosare de soluționat. A refuzat, din nou, să dea o declarație înregistrată.

Fostul primar Iulian Iacomi susține că, de fapt, el este victima lui Ivașcu.

„Nu este nimic adevărat. Totdeauna, el ne urmărește pe noi. Sunt primar din 2000 și nu aș fi făcut așa ceva”, a declarat Iulian Iacomi, fost primar Lehliu Gară.

La fel și finul său, primarul din Frăsinet.

„De câteva luni acest individ pur și simplu ne maltratează, pe mine ca și primar și pe primarul din Lehliu Gară. E pus, plătit pentru așa ceva. Pur și simplu nu putem să ieșim în oraș să mergem, ne filmează, ne înjură. Acum nu mai este despre primărie sau despre primar, este vorba despre familia mea care este pur și simplu amenințată (...) Comportamentul meu și vocabularul meu nu a fost ce trebuie, dar vă dați seama că au trecut câteva luni până să ajung în stadiul ăsta, de hărțuire”, a declarat finul său.

Situația este departe de a se liniști la Lehliu Gară unde amenințările cu moartea se fac cu lejeritate chiar în curtea Poliției, de față cu agenții.