Captură uriaşă la aeroportul Otopeni: Teancuri cu bani, bijuterii de aur şi ceasuri de lux, în valoare de 3 milioane de euro

Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, în bagajele unor români. Sursa colaj foto: politiadefrontiera.ro

Captură uriaşă pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă". Poliţiştii de frontieră şi vameşii au descoperit bijuterii, ceasuri de aur şi bani, în valoare de 3 milioane de euro. Potrivit oficialilor, teancurile de bani şi bijuteriile de lux au fost găsite în bagajele a două femei care se întorceau din Dubai.

Poliţiştii de frontieră au descoperit în bagajele a două femei care se întorceau din Dubai 19 coliere, 34 de brăţări, 5 inele şi 17 cercei din metal galben susceptibil a fi din aur, precum şi 5 ceasuri de lux de diferite mărci.

În plus, tânăra de 20 de ani şi cealaltă femeie, în vârstă de 49 de ani, aveau în valize teancuri de bani, respectiv 73.400 de euro şi 2.718.500 AED. Acţionând în baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră, împreună cu lucrătorii vamali, au efectuat un control amănunțit asupra bagajelor femeii.

› Vezi galeria foto ‹

În total, bunurile, precum cu sumele de bani se ridică la o valoare estimativă de 3.000.000 de euro. Acestea au fost preluate de către autorităţile vamale pentru a fi trimise spre expertizare.

"Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului Poliției de Frontieră Aeroport Henri Coandă, împreună cu lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni au descoperit, ascunse în bagajele unor femei, 2 kg de metal galben sub forma de bijuterii susceptibile a fi din aur, 5 ceasuri de lux de diferite mărci si sumele de 73.400 de euro și 2.718.500 de AED pe care persoanele încercau să le introducă ilegal în țară.

În data de 09.01.2026, în jurul orei 16:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internațional Henri Coandă, s-au prezentat pentru a intra în ţară, din direcţia Dubai, două femei, cetăţeni români, în vârstă de 20 de ani, respectiv 49 de ani. După ce au efectuat formalitățile de frontieră, persoanele în cauză s-au deplasat spre ieșire, fără a declara autorităților vamale bunurile și sumele deținute", s-a transmis într-un comunicat.

Acţionând în baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră, împreună cu lucrătorii vamali, au efectuat un control amănunțit asupra bagajelor femeii.

"Polițiștii de frontieră efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de tentativă la contrabandă prevăzută și pedepsită de art. 32 CP, în raport cu art. 270 (2) lit. A din Legea 86/2006, iar în cauză a fost întocmită lucrare penală în acest sens", au mai menţionat autorităţile în comunicat.