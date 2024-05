Europarlamentarul Maria Grapini, urmărită şi ameninţată cu moartea pe aeroport: "Mi-a zis că nu o să scap"

Europarlamentarul Maria Grapini acuză că a fost urmărită și amenințată cu moartea de un bărbat în aeroport.

Europarlamentarul Maria Grapini povestește că luna viitoare are o interceptare, o interpelare pe această temă, pentru că individul s-a cazat la același hotel cu ea.

"Eu pur și simplu am fost speriată, nu atât în aeroport, pentru că știam că a trecut acel individ prin control și n-avea nimic, o armă cu ce să mă atace.

"Mi-a zis că nu o să scap"

M-au înconjurat oamenii care așteptau să se îmbarce, însă m-a speriat. Amenințarea a fost foarte clară vă urmăresc, n-o să scăpați de mine. Şi peste câteva luni a fost şocul puternic, pentru că în momentul în care am ieșit din pensiunea în care m-am cazat, a ieșit și acest individ. A început să fac un filmuleț cu mine. Eram doar cu șoferul. Greșeala lui să zic așa şi şansa mea a fost că a pus acel filmuleț pe Facebook.

"Poliția mi-a spus că am făcut ce trebuie"

M-am dus la poliție, am făcut declarația și a fost și proba că m-a atacat la Alba Iulia, a filmat și numărul mașinii. Poliția mi-a spus că am făcut ce trebuie. Atât mi-a spus.

Nu știu ce i-a făcut, probabil l-a amendat. Eu am stat un an de zile cu teamă pentru acest atac, pentru că avea și numărul meu de mașină. La un moment dat am fost tentată să schimb mașina și avea sigur poza mea. Nu știu de ce m-a urmărit", a spus europarlamentarul Maria Grapini la Antena 3 CNN.