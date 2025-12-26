Mark Rutte nu crede că UE trebuie să devină complet independentă de SUA în materie de apărare

Mark Rutte. sursa foto: Getty

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, consideră că Uniunea Europeană nu trebuie să devină complet independentă de Statele Unite în domeniul apărării, chiar și în contextul actualei politici a administrației președintelui american Donald Trump, relatează agenția dpa, citată de Agerpres.

Potrivit lui Rutte, Washingtonul se așteaptă ca statele europene să își asume o parte mai mare din responsabilitate și să crească cheltuielile destinate apărării. „Statele Unite se aşteaptă ca Europa să îşi asume mai multe responsabilităţi şi să cheltuiască mai mulţi bani pentru apărare”, a declarat acesta în cadrul unui interviu acordat recent dpa.

„Sunt absolut convins că SUA sunt implicate total (în) NATO. Nu există nicio îndoială. A existat în schimb o mare aşteptare. Într-adevăr, noi să cheltuim mai mult, Europa să-şi asume mai multă responsabilitate”, a spus Mark Rutte, subliniind însă că obiectivul este ca Europa să facă acest lucru împreună cu Statele Unite, nu separat. „Dar la urma urmei, însă, a fost vorba despre a face acest lucru alături de SUA”, a adăugat el.

Fostul premier olandez a amintit summitul NATO din iunie, desfășurat la Haga, unde aliații au convenit să crească bugetele pentru apărare până la 5% din PIB până în 2035.

„Cred în continuare că este una dintre cele mai mari victorii de politică externă ale preşedintelui Trump, acel 5%, angajamentul clar de a produce mai mult”, a afirmat Rutte.

Declarațiile sale vin în contextul apelului lansat recent de Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, care a propus transformarea Uniunii Europene într-un „NATO european”, argumentând că nu se mai poate conta necondiționat pe sprijinul SUA.

Deși l-a apreciat pe Weber, Mark Rutte a precizat că nu împărtășește aceeași viziune. „Să nu uităm că atunci când vine vorba de Europa (şi) NATO, există mai mult decât UE”, a spus acesta.

El a subliniat, de asemenea, că, în pofida rolului important al Uniunii Europene, cele 23 de state membre ale UE care fac parte și din NATO generează doar aproximativ un sfert din economia totală a alianței.

„Şaptezeci şi cinci la sută provin în continuare din afara UE”, a reamintit Rutte, referindu-se la aliați precum Regatul Unit, Norvegia, Canada și Statele Unite.