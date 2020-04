ASF a publicat tarifele de referinta pentru asigurarile RCA! Vei plati mai mult!

Pentru ca pretul pentru asigurare auto RCA a crescut la un moment dat foarte mult, autoritatile au decis ca pentru mai mult de trei luni sa inghete tarifele maxime.

In ciuda faptului ca tarifele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara sunt de referinta – in ideea in care toate raportarile taxelor se fac la acestea - nicio companie de asigurari din tara nu are dreptul sa solicite o taxa mai mare, daca nu are argumente solide care sa motiveze si sa sustina decizia. Ideea este ca aceste tarife de referinta trebuie sa reprezinte un reper pentru tarifele maxime solicitate de asiguratorii din tara, in urmatoarea perioada de sase luni.

Caracteristici ale noilor tarife de referinta pentru asigurare auto RCA – aprilie 2020

In aprilie 2020, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat noile tarife de referinta pentru RCA, valabile pana in septembrie 2020. Ce se poate spune in sinteza despre noile tarife de referinta? Cat vor plati soferii pentru o asigurare auto RCA in perioada urmatoare de la brokeri precum Romasig? Exista mai multe aspecte care merita mentionate, intre acestea urmatoarele:

nu exista nicio categorie de varsta care sa nu fie afectata de cresterea tarifelor de referinta pentru RCA anuntate in aprilie. Mai mult, aceste tarife au crescut si pentru toate capacitatile cilindrice;

soferii cu varsta incadrata intre 31 si 40 de ani, care au in proprietate un automobil a carui capacitate cilindrica este sub 1200 de centimetri cubi, beneficiaza de cel mai mic tarif de referinta RCA – concret, 691 de lei;

soferii cu varsta de pana la 30 de ani, care au in proprietate un automobil a carui capacitate cilindrica este mai mare de 2500 centimetri cubi vor plati cel mai mare tarif de referinta, respectiv 2.870 de lei;

soferii cu varsta incadrata intre 31 si 40 de ani, care au in proprietate un automobil a carui capacitate cilindrica este incadrata intre 1601 centimetri cubi si 1800 centimetri cubi, vor putea sa plateasca cu 27 de lei mai mult decat anul trecut in luna octombrie – 941 lei acum, fata de 914 lei in octombrie 2019;

soferii cu varsta de pana la 30 de ani, care au in proprietate un automobil a carui capacitate cilindrica este incadrata intre 1601 centimetri cubi si 1800 centimetri cubi, vor plati chiar si 69 de lei mai mult decat anul trecut in octombrie – 1385 de lei acum, fata de 1316 in octombrie.

Din tabelul publicat pe site-ul ASF se poate constata ca tarifele au crescut in comparatie cu octombrie 2019, insa este necesar sa se faca o mentiune. Aceste noi tarife nu sunt si cele obligatoriu de perceput de catre asiguratori pentru politele RCA. Bineinteles, pretul unei asigurari RCA va fi in continuare influentat de sistemul Bonus-Malus.