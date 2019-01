Asociaţia GRAUR: Teza de doctorat a Laurei Codruţa Kovesi este plagiată

foto: Agerpres

Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) anunţă că va solicita Ministerului Educaţiei anularea deciziei de neplagiat şi retragerea de îndată a titlului de doctor, 'acordat în condiţii nelegale', fostei şefe a DNA, Laura Codruţa Kovesi.



Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă, după un an de zile de cercetări, reprezentanţii GRAUR din Cluj-Napoca, al cărei preşedinte este Dorin Isoc, susţin că "sunt în măsură să confirme că există toate argumentele factuale care permit concluzia că teza este plagiată".



"Lumea academică şi mulţi alţi oameni de bună credinţă sunt în continuare indignaţi de modul în care în cazul Kovesi, un organ al unei autorităţi a statului a acţionat, a reuşit să ridice standardul dublu la nivel de 'stat perpendicular', adică legea pentru unii nu este legea pentru toţi. Prin aceasta, organismul consultativ a permis apariţia unei decizii prin care o teză de doctorat a unui demnitar în funcţie a fost scoasă de sub incidenţa acuzaţiei de lipsă de integritate şi a permis păstrarea unui titlu ştiinţific necuvenit de doctor în drept. (...) Întrucât teza este plagiată, este, de asemenea, firesc să folosim pentru autoarea ei sintagma de 'plagiatoare'", se arată în comunicat.



Conform sursei citate, decizia, elaborată de un organ consultativ al Ministerului Educaţiei, a fost luată cu "rea-credinţă" şi "fără minimă competenţă profesională".



"Asociaţia GRAUR va solicita Ministerului Educaţiei anularea deciziei de ne-plagiat emisă în cauză şi retragerea de îndată a titlului de doctor acordat în condiţii nelegale dnei Laura Codruţa Kovesi şi (...) va solicita Ministerului Educaţiei sancţionarea tuturor persoanelor implicate în acţiunile de analiză lipsită de fundament a deciziei în discuţie", se mai arată în comunicat.



De asemenea, semnatarul comunicatului pune în discuţie o parte dintre argumentele care au stat la baza analizei comisiei Ministerului Educaţiei, care a decis că teza nu a fost plagiată, considerând că acestea sunt false. El se referă la faptul că membrii comisiei de analiză au introdus definiţii şi idei 'care nu au nimic de-a face cu legea sau cu definiţia plagiatului'.



"Comisia, cu de la sine putere, introduce criteriul proporţiei şi declară că '...pasajele care pot cădea sub calificarea legală română de plagiat reprezintă circa 20 de pagini din 444, ceea ce reprezintă aproape 4 % din teză....'", se arată în comunicat.



Dorin Isoc arată că fiecare preluare neconformă este identificabilă şi poate fi pusă în relaţie cu o persoană care este autorul de drept al paragrafului preluat fără menţiune.



"Cu alte cuvinte nu se poate vorbi de '...aproape 4% din teză...', ci de cel puţin 11 autori furaţi. Orice instanţă nu vorbeşte despre 'hoţ', ci numai despre fapte de furt, fapte de plagiat şi despre 'făptuitor'! Cu alte cuvinte în teza lui lui Kovesi se găsesc cel puţin 11 fapte de plagiat", se precizează în comunicat.



Un al doilea argument precizat de Dorin Isoc se referă la faptul că membrii comisiei de analiză spun că textele legilor, codurilor, convenţiilor internaţionale şi deciziile DIICOT pot fi preluate fără nicio responsabilitate şi introduse în orice scriere a unui jurist român, care poate apoi declara că este autorul scrierii, inclusiv a fragmentelor preluate din reglementări.



"Comisia omite faptul că autoarea tezei nu este scriitoare de coduri penale, de legi, de convenţii internaţionale şi de rapoarte DIICOT, ci doar o simplă doctorandă, o absolventă oarecare a facultăţii de drept, deci textul de lege la care se referă trebuie separat în mod distinct, prin delimitare şi indicarea sursei, de contribuţiile tezei care este declarată a fi a ei", se arată în comunicat.



Dorin Isoc a mai spus că va înainta solicitarea sa atât ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, cât şi membrului Consiliului Superior al Magistraturii, procuror Codruţ Olaru, inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare, judecător Lucian Netejoru, Universităţii de Vest din Timişoara, respectiv rectorului Marilen Pirtea.



Teza de doctorat a Laurei Codruţa Kovesi are ca titlu 'Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal', a fost coordonată de profesorul Viorel Paşca şi susţinută la Universitatea de Vest, în 2011.



Consiliul general al CNATDCU a decis în 8 decembrie 2016 că procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, nu a plagiat în lucrarea sa de doctorat.



Comisia de specialişti în acest caz a fost formată din profesorul Vlad Constantinescu de la Facultatea de Drept a Universităţii din Strasbourg, profesorul Claudia Ghica-Lemarchard, de la Facultatea de Drept a Universităţii din Rennes, şi conferenţiarul Radu Chiriţă de la Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, toţi trei specialişti în domeniu.