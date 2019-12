Asociația Municipiilor nu vrea alegerea primarilor în două tururi

"Domnul preşedinte ne-a spus opinia lui că şi-ar dori ca primarii să fie aleşi din două tururi, aşa cum era înainte, cum a fost legea iniţial. Noi avem o decizie a Asociaţiei Municipiilor prin care noi ne exprimăm dorinţa în alt sens, dar vom vedea. Asociaţia Municipiilor a spus la momentul respectiv că ne dorim să rămână legea actuală, dar până la urmă nu noi decidem", a precizat Negoiţă.



Întrebat dacă vede un avantaj în varianta alegerilor în două tururi, Robert Negoiţă a spus că este "mai mult o chestiune de consecvenţă". "Legea nu a fost făcută de noi şi modificările nu pot fi iniţiate de noi, aşa că noi ne spunem punctul de vedere aşa cum consider că este normal", a arătat Negoiţă.



El a menţionat că la întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu premierul Ludovic Orban s-a discutat despre problemele care ţin de administraţia publică locală.



"Am avut foarte multe discuţii (cu preşedintele Iohannis şi premierul Orban - n.r.) pe foarte multe teme care ţin de administraţia publică locală. Cele mai importante pentru noi ar putea fi, pe de o parte, cotele din impozitul pe venit care să fie de minim 65% şi minim 50% din părţile sociale; am discutat deopotrivă despre descentralizare şi foarte multe chestiuni care ţin de activitatea curentă a administraţiei publice locale şi faptul că, de exemplu, vom fi consultaţi de fiecare dată când se vor iniţia modificări pe partea de reglementare, pe partea de legislaţie în tot ce înseamnă administraţie publică locală", a mai spus Robert Negoiţă.



Întrebat dacă au fost solicitate fonduri de la buget la rectificarea bugetară, Negoiţă a afirmat că a fost o discuţie. "A fost o discuţie pentru că Guvernul care a plecat a dat bani prin Fondul de rezervă într-un mod discreţionar şi a creat un dezechilibru, au fost colegi care au solicitat să se repare această eroare şi să primească şi dânşii ajutor", a adăugat Robert Negoiţă.