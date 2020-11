Atac terorist la Viena! Trei civili și un atacator au murit. Alte 15 persoane au fost rănite

Atacatorii au deschis focul în mai multe zone din centrul orașului Viena, în apropierea unei Sinagogi. Străzile orașului erau aglomerate iar cafenelele și restaurantele erau pline, fiind ultima noapte înainte ca Austria să între din nou în carantină.

“Au tras cel puțin 100 de gloanțe doar în față clădirii noastre. L-am văzut pe atacator fugind către mai multe baruri și restaurante de pe strada noastră.” a declarat un martor

Poliția din Viena a confirmat marți dimineață că 3 civili și un atacator au murit. Cei răniți sunt în stare de șoc, conform reprezentanților Poliției

Acesta a declarat că încă un suspect este în libertate. Alți 4 s-au predat până în acest moment.

“Gândurile mele în acest ore sunt cu victimele și rudele lor. Oricine îl atacă pe unul dintre noi, ne atacă pe toți”

Autoritățile roagă populația să rămână în case, iar elevii pot lipsi de la cursuri marți.

"Dacă este posibil, rămâneți acasă. Astăzi nu se face școală, așa că dacă va puteți lăsa copilul acasă astăzi, va rog să faceți acest lucru.", a fost apelul făcut de Ministrul de Interne austriac

Mai mulți șefi de stat europeni au condamnat atacul. Printre ei, și Președintele Klaus Iohannis care a transmis un mesaj de susținere pe Twitter:

"Vești teribile de la #Viena în această noapte. Condamn cu tărie aceste acte atroce de teroare. Condoleanțele mele familiilor și celor apropiați victimelor. România este alături de #Austria cu solidaritate."

Terrible news from #Vienna tonight. I strongly condemn these heinous acts of terror. My condolences to the families and close ones of the victims. Romania stands in solidarity with #Austria.