Povestea celor trei musulmani care au salvat viaţa unor austrieci răniţi în atentatul din Viena

Un palestinian de 23 de ani a oferit primul ajutor unui poliţist rănit în lupta cu teroristul care se ascunsese în restaurantul în care lucra tânărul palestinian.

El a încecat să oprească sângerarea, a anunţat apoi ambulanţa şi l-a ajutat pe celălalt poliţist să îl ducă pe ofiţerul rănit în ambulanţă. El a fost ajutat pe ultimii 20 de metri de doi tineri turci care au văzut o femeie întinsă pe jos şi au venit în ajutorul ei.

Tânărul palestinian a fost lăudat chiar de cancelarul Sebastian Kurz

Atacatorul a tras încercând să îl doboare pe unul dintre salvatori, dar acesta a scăpat doar cu o rană uşoară, reuşind să se arunce la pământ.

''Am văzut un poliţist care fusese rănit grav prin împuşcare şi era întins la pământ. Nu am putut lăsa lucrurile aşa şi am alergat spre el să îl transportăm la ambulanţă'', spune eroul.

Cei trei eroi sunt sărbătoriţi pe reţelele de socializare pentru gestul lor altruist în timpul atacului

''Noi, turcii musulmani, detestăm terorismul. Iubim Austria şi Viena. Austria este căminul nostru şi suntem oricând gata să îi oferim ajutor. Aş face oricând ceea ce am făcut astăzi'', spune Osama Joda.

Palestinianul Osama Joda a devenit cunoscut în Austria, după ce familiei acestuia i-a fost refuzată cu câţiva ani în urmă cumpărarea unei case, din motiv că sunt sunt musulmani.