În farmaciile din România, dar și în alte locuri sunt vândute 92 de măști neconforme, sunt dezvăluirile șocante făcute de Infocons. InfoCons revine cu o nouă alertă emisă prin sistemul de alertă rapidă european. Conform celor 11 alerte transmise, numărul măștilor neconforme ajunge la 92. Prima alertă a fost transmisă în data de 28 aprilie, iar ultima pe 24 iulie.

Atenție, români! Măștile din farmacii vă pot îmbolnăvi. Cum recunoașteți modele periculoase

Prima din noul lot de măști neconforme nici nu este concepută în scopuri medicale. Relația dintre particule și filtrul materialului este insuficientă, iar masca nu se adaptează corespunzător pe față. În consecință, o cantitate imensă de particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infectare. în care portul măști nu este combinat cu alte măsuri suplimentare de protecție.

Acest tip de mască nu respectă nici regulamentul privind echipamentele individuale de protecție, iar autoritățile recomandă marcarea produsului cu avertismente corespunzătoare privind riscuri grave. Țara de origine: China. Alertă dată de Belgia.

Nici a doua mască nu se adaptează corespunzător la față. Tipul de alertă emis tot de Belgia este grav, masca fiind produsă în China.

A treia mască care prezintă riscuri pentru sănătate poartă marcajul CE, dar nu este certificată ca echipament de protecție de către un organism competent. În plus, capacitatea de filtrare este insuficientă, iar Belgia a respins importul din China și a emis o alertă de tip grav.

Și a parta mască vă poate îmbolnăvi, având un filtru nu foarte dens. Produsul a fost marcat cu avertismente corespunzătoare privind riscurile - tip de alertă grav.

Începând din 15 mai, purtarea măști este obligatorie în România, în spațiile închise, în magazine, la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun. Persoanele care nu respectă obligația de a purta mască în spațiile menționate pot fi sancționate cu amendă între 500 și 2.500 de lei.

Infocons cere retragerea măștilor periculoase din farmacii și magazine

”Nu este vorba că aceste măști sunt doar grave, sunt inimaginabile când discutăm despre o țară membră a UE și cred că discutăm că discutăm de siguranța și sănătatea cetățeanului și mai ales a persoanelor în vârstă, a celor care au anumite probleme sau chiar copiii. Problema gravă este că autoritățile publice trebuie să facă controale și să închisă astfel de magazine care comercializează produse neconforme.”, a declarat Sorin Mierlea, președintele Infocons, la Antena3.

Specialistul a atras atenția că inclusiv autoritățile au achiziționat măști neconforme, după care au încercat să le reutilizeze. Sorin Mierlea avertizează că aceste măști devin cu atât mai periculoase cu cât mulți români le reutilizează.

Realizatorul Radu Tudor punctează că în majoritatea magazinelor și farmaciilor din România sunt comercializate măști chinezești. ”Vă spun experiența mea, am fost în 6 farmacii să caut măști nechinezești și doar în una singură am găsit măști românești, într-adevăr, destul de scumpe. Am cumpărat o cutie pentru că vreau să folosesc. Majoritatea farmaciilor și magazinelor din România sunt pline de măști chinezești periculoase.”, a spus Radu Tudor.

Urmăriți materialul de mai jos pentru a vedea cum arată modelele de măști periculoase din farmaciile românești:

