Incendii violente în Australia, în plină carantină totală: Autoritățile cer să se ignore ordinul de lockdown și să se evacueze casele

Incendiul a distrus o suprafață de peste 9.000 de hectare și 71 de case, spun autoritățile, amintind de flăcările care au distrus milioane de hectare de habitat natural în estul țării, acum un an, relatează Reuters.

În timp ce pompierii s-au confruntat cu un incendiu pe un teren abrupt și greu accesibil, autoritățile le-au spus locuitorilor din Bullsbrook, o suburbie de 6.600 de locuitori din cel de-al patrulea oraș ca mărime din Australia, să ignore ordinul de carantinare și să plece imediat, pe măsură ce vremea caldă și uscată se instala în zonă.

"Știm cât de repede pot degenera lucrurile", a declarat premierul de stat Mark McGowan într-o conferință de presă, adăugând că una dintre cunoștințele sale și-a pierdut casa.

Se pare că focul a pornit în orașul Wooroloo, luni și de acolo s-a extins în zona metropolitană Perth. Pompierii nu au găsit până în acest moment indicii că focul ar fi fost pus.

This is what Australian firefighters saw as they drove into a bushfire to rescue a stranded truck. Approx 500 first responders are on the ground in the suburbs of Perth attempting to contain this particular blaze pic.twitter.com/i2uGQexwBI