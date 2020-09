Avantajele si dezavantajele incalzirii cu panouri radiante cu infrarosu

Panouri radiante cu infrarosu – avantaje

1. Panouri radiante cu infrarosu – consum de energie

Consumul de energie depinde de mai multi factori externi precum: cat de puternic este panoul, pozitionarea geografica, de cum setezi termostatul, cati pereti exteriori are locuinta, dar si cum este izolata aceasta.

Cu ajutorul panoului radiant cu infrarosu vei avea caldura dorita in camera si o vei putea regla in functie de nevoile pe care le ai.

2. Panouri radiante cu infrarosu – durata de viata mare si siguranta

Panourile radiante au o durata de viata cuprinsa intre 25 si 30 de ani si nu necesita ingrijire speciala sau realizarea reviziilor.

Pentru ca ne dorim sa fim mereu in siguranta, atunci cand vorbim de infrarosu suntem putin sceptici. Insa, panourile radiante cu infrarosu nu ar trebui sa ne puna in dificultate, deoarece ele imita caldura ce ne inconjoara, fara a oferi raze UV, ce sunt intr-adevar daunatoare.

3. Panouri radiante – montaj rapid si costuri de achizitie reduse

Avantajul acestui tip de sistem de incalzire este si ca se instaleaza cu usurinta, in doua-trei ore, fara a fi nevoie sa intervina specialisti in domeniul instalatiilor termice, ci le poti monta si singur. Poti asambla panourile radiante in tavan sau perete, in functie de dorinta ta.

Totodata, si costurile sunt reduse, deoarece nu sunt necesare piese de schimb sau alte accesorii. Toate aceste lucruri in favoarea faptului ca vei utiliza in permanenta produsul fara a fi nevoit sa detii autorizatie sau avize.

Referindu-ne la investiria initiala pe care ar urma sa o faci, vei constata ca nu va fi una foarte mare. Pentru incalzirea unei garsoniere de 40 m fiind necesar sa scoti din buzunar pentru achizitionarea de panouri radiante cu infrarosu de putere potrivita aproximativ 3000 lei, ceea ce nu este deloc mult avand in vederea durata mare de viata a sistemului si costurilor minime, aproape de 0, pe care le presupune intretinerea acestora.

4. Panouri radiante cu infrarosu – contribuie la sanatatea utilizatorilor

Panourile radiante cu infrarosu au efecte terapeutice pentru sanatate si nu sunt deloc periculoase, asa cum cred foarte multi oameni. Insa, de ce aduc beneficii panourile radiante cu infrarosu din punct de vedere al sanatatii? Pentru ca razele infrarosii au efect bun asupra organismului ajutand la circulatia sangelui pentru persoanele hipotensive.

Un alt lucru pozitiv este ca praful din camera nu se va mai misca in aer, deoarece nu exista o circulatie a acestuia in incapere.

Panourile radiante cu infrarosu nu au rolul de a usca aerul, fapt ce aduce beneficii pentru persoanele care sufera de astm bronsic sau afectiuni reumatice. Un alt avantaj al panourilor radiante cu infrarosu este ca regleaza echilibrul termic din spatiu.

Datorita faptului ca este silentios si nu produce zgomot, vei avea parte de un somn linistit si odihnitor. Panourile radiante nu produc igrasie, fapt ce asigura o incapere curata si o viata sanatoasa.

5. Panouri radiante cu infrarosu – randament ridicat

Panourile radiante cu infrarosu sunt extrem de eficiente, deoarece acestea la 1kW de energie consumata elimina 1kW de caldura. Sunt foarte avantajoase mai ales pentru incaperile mari, care necesita mult consum de energie.

Ele incalzesc doar corpurile din raza lor, iar in acest fel costurile sunt mai mici si randamentul maxim.

6. Panouri radiante cu infrarosu – design modern

Acest tip de sistem de instalare este avantajos si datorita faptului ca ocupa foarte putin spatiu, instalandu-se pe tavan sau perete. In acelasi timp, ofera si un design modern, fiind vazute precum tablourile decorative.

Panourile radiante asigura astfel o eleganta aparte si mentinerea pasului cu tehnologia.

7. Panouri radiante cu infrarosu – sunt ecologice

Pe langa toate beneficiile enumerate mai sus, mai exista si avantajul ca panourile radiante cu infrarosu sunt ecologice, ajutand in acest fel la protejarea mediului inconjurator.

Acestea nu emana fum, dioxid de carbon sau agenti daunatori.

Panouri radiante cu infrarosu – dezavantaje

Si fiindca nu toate pot fi asa cum ne dorim, panourile radiante cu infrarosu au si dezavantaje. Iata ce dificultati poti intampina daca vrei sa-ti montezi panouri radiante cu infrarosu.

1. Panouri radiante cu infrarosu – cost de achizitie mai mare

Daca vei opta pentru cele mai apreciate brand-uri vei constata ca pretul de achizitie este ceva mai mare. Insa, daca dispui de buget redus ai la dispozitie spre achizitionare si alte tipuri de panouri radiante, mai ieftine.

Totodata, trebuie sa iei in calcul si achizitionarea unui termostat de ambient, pretul fiind diferit in functie de tipul acestuia.

Totodata, trebuie sa iei in calcul si achizitionarea unui termostat de ambient, pretul fiind diferit in functie de tipul acestuia.

Pe piata exista termostate mecanice si electronice. Cele electronice sunt cu fir sau fara fir, programabile sau neprogramabile. Daca pui pe primul plan precizia, atunci orienteaza-te catre un termostat electronic. Daca acorzi mai multa importanta fiabilitatii, orienteaza-te catre un termostat mecanic.

2. Panouri radiante cu infrarosu – racire rapida

Il prezint ca dezavantaj mai mult pentru a-l combate. Am intalnit pe internet o opinie conform careia un calorifer s-ar mentine cald timp de 30-40 de minute dupa oprirea centralei termice, pardoseala ramanand incalzita intre 2 si 4 ore si ca vei fi surprins neplacut sa aflii ca panourile radiante cu infrarosu se racesc instantaneu dupa oprire.

O astfel de opinie este total gresita, deoarece panourile radiante de calitate, cum sunt cele recomandate de cei de la www.panouri-radiante-infrarosii.ro/, isi mentin temperatura mai mult timp dupa deconectarea sistemului de la sursa de alimentare, avand pe partea frontala termoscrystal, cu rol de intensificare a radiatiei si de marire a suprafetei de radiere.

Todotata, mai este important de remarcat aici si faptul ca timpul de racire difera in functie de materialul din care este realizat sistemul de incalzire, astfel ca ceea ce se incalzieste repede se si raceste repede, iar ceea ce se incalzeste greu se si raceste greu. Spre exemplu, un radiator clasic din font se incalzeste mult mai greu decat un radiator din otel, insa se raceste mai greu, dar asta nu inseamna ca un radiator din fonta este mai eficient decat un radiator din otel.

3. Panouri radiante – nu incalzesc apa

In comparatie cu o centrala termica, care ofera si apa calda, un panou radiant cu infrarosu va oferi doar caldura.

Acesta este un dezavantaj, insa cu un sistem separat de incalzire a apei problema se rezolva.

4. Panouri radiante – nu incalzesc aerul

Si acesta este tot un mit. Asa cum stii deja, panourile radiante cu infrarosu nu incalzesc aerul cu prioritate, ci obiectele si persoanele din camera respectiva.

Poate iti este cunoscut acel moment in care stai cu prietenii in jurul focului, intr-o seara racoroasa de toamna, si acesta reuseste sa-ti incalzeasca fata. Cam acesta este principiul de functionare al panouilor radiante cu infrarosu, insa intr-un final se urmareste incalzirea aerului, deoarece obiectele incalzite de panouri incalzesc la randul lor aerul.

Confuzia se datoreaza faptului ca incalzirea aerului nu se realizeaza in mod direct de panourile radiante, ci indirect.

Panouri radiante cu infrarosu – de ce sa le achizitionezi

Asadar, daca doresti sa incerci noi tehnologii, iar raportul calitate-pret sa fie pe masura, achizitioneaza-ti panouri radiante cu infrarosu. Aceasta varianta de incalzire a locuintelor poate fi una eficienta, in comparatie cu sistemul clasic, precum sunt centralele termice.

Incalzirea curata si sanatoasa este una dintre cele mai potrivite solutii de viitor. In acest fel vei fi si tu multumit, si vei ajuta si mediul inconjurator sa respire aer curat, nepoluat.