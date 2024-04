Marcel Ciolacu, anunț important pentru toți pensionarii din România: ”Suntem hotărâți!”

Marcel Ciolacu vine cu vești bune pentru toți cei aproape cinci milioane de pensionari români.

Sursa foto: Facebook | Guvernul României

”Vom asigura plata integrală a pensiilor recalculate, banii sunt deja prinși în buget pentru întreg capitolul de pensii”, a declarat Marcel Ciolacu la începutul ședinței de marți a Guvernului.

”Încep cu anunțul că suntem în grafic, astfel încât toate pensiile să fie achitate, cum am promis, înainte de Paște”, a afirmat premierul.

”Vom asigura plata integrală a pensiilor recalculate!”

El dă asigurări că sunt bani pentru recalcularea pensiilor.

”Îi asigur pe români că rămânem la fel de hotărâți și cu privire la plata pensiilor recalculate în septembrie.

Știu că vor mai fi până atunci zeci de știri că nu sunt banii necesari. Însă datele din primul trimestru arată clar: avem o majorare a încasărilor din contribuțiile sociale cu peste 22%! Acesta este efectul creșterii numărului de locuri de muncă și a salariilor.

Vom asigura plata integrală a pensiilor recalculate, banii sunt deja prinși în buget pentru întreg capitolul de pensii”, încheie Ciolacu.

”Sunt bani de salarii, sunt bani de pensii, sunt bani pentru profesori”

Și în urmă cu câteva zile, premierul anunța că românii nu trebuie să își facă griji că nu își vor primi pensiile și salariile majorate.

"Sunt toţi banii, măsuraţi. Luni de dimineaţă, periodic, am cu domnul ministru, cu vicepremierii... Repet, lucrurile sunt sub control. Sunt bani de salarii, sunt bani de pensii, sunt bani pentru profesori.

Cu adevărat, sunt nişte hotărâri judecătoreşti pe la Justiţie în care sunt nişte sume, câteodată mă ia şi pe mine ameţeala, unde nu s-a stat încă, nu au fost recunoscute de către statul român şi unde avem aceste discuții. În rest, nu sunt probleme.

Nici dacă ar fi, acele sume nu ar fi probleme pentru Guvernul României", a spus Marcel Ciolacu la Palatul Parlamentului.

Întrebat în cât timp ar putea fi alocate toate sumele acestea, Marcel Ciolacu a spus: "La rectificare. În august. Aşa se întâmplă an de an. Dar chiar şi până în august, dacă există anumite probleme, se pot face modificări.

Fiindcă ştiţi că am făcut şi anul trecut, şi aşa am ţinut deficitul sub control".