Avarie de proporții în Dej! 50.000 de oameni au rămas fără apă

foto- captură Antena 3

Aproape 50.000 de oameni din municipiul Dej au rămas de vineri seara fără apă din cauza unei avarii majore la magistrala de apă.

Din cauza ploilor din ultimele săptămâni, malurile Someșului Mic s-au surpat și au rupt conducta de apa. La fața locului se lucrează deja pentru a remedia problema.

Constantin Morar, primar Dej- „Ne-am mobilizat în așa fel încât în 34 de puncte din Dej am rezolvat problema cu bazine de 1000 de litri. Am făcut atât cât s-a putut în această perioadă foarte scurtă. Am anunțat și cetățenii. Din păcate, în urmă cu doi ani de zile am mai trecut printr-o situație similară. Facem tot ce depinde de noi ca să simtă cetățenii că sunt ajutați. Oamenii stau fără apă de aproximativ 20 de ore. Am fost la fața locului, ne-am implicat și noi și să sperăm că în curând vom avea apă”.

Lucian Croitoru, purtător de cuvânt Compania de Apă- „Populația afectată este sub 50.000 de locuitori, nu 100.000. Trebuie să subliniez că a fost o avarie pe care nu am putut-o anticipa. Nu a fost posibilă anunțarea în prealabil, anunțarea s-a făcut imediat ce am constatat avaria. S-a lucrat non-stop toată noaptea. Întreruperea fost anunțată până luni. În cursul orei 13 a zilei de azi s-a reușit finalizarea remedierii avariei și s-au început manevrele de reluare a prestării serviciului de furnizare cu apă potabilă. Aceasta înseamnă că de la locul avariei până la Dej locuitorii vor avea apă doar spre seară. Mai degrabă ora 20”.