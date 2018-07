Avem o ţară frumoasă, cum ajungem la ea? Cum pierde România bani grei din turism din cauza gropilor - VIDEO

România e o ţară frumoasa. Cu munţi spectaculoşi, păduri întinse, lacuri, râuri şi cascade de o frumuseţe rară. Avem cu ce ne lăuda si avem ce le vinde turiştilor străini. 12 milioane de vizitatori din străinătate am înregistrat anul trecut. Doar trei milioane dintre ei s-au şi cazat la noi, ceilalţi au fost în tranzit. Cu toate acestea, câştigăm prea puţin, an de an, pentru cât de multe avem de arătat. Explicaţia este simplă: n-avem autostrăzi, iar jumătate dintre drumurile noastre sunt un pericol. Cu rucsacul în spinare, dar şi înarmat cu multă răbdare, colegul nostru Cristi Popovici a bătut ţara-n lung şi-n lat, să vadă cât de greu se ajunge în cele mai frumoase locuri. Şi apoi, să le arate autorităţilor cum România pierde bani grei din turism cu fiecare nouă groapă care apare în asfalt.

''Ne lovim de două obstacole. Prima dată, drumurile şi al doilea lucru îl reprezintă neştiinţa. Nu ştim efectiv să promovăm. Dacă întrebăm un străin ce ştie despre România îţi răspunde Dracula şi cam atât. Poate unii au mai auzit şi de Maramureş, zona aceea tradiţii şi aşa mai departe (...) Acolo se suferă foarte mult din cauta nepromovării, deşi drumurile sunt mai acceptabile. În Sighetu Marmaţiei, ca să ajungi în anumite zone, îţi trebuie neapărat maşină de off-road'', a spus jurnalistul.