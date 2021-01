Ce a scris premierul Florin Cîțu în cea mai nouă declarație de avere. Detaliul care a atras atenția tuturor

În declarația de avere este stipulat faptul că premierul Florin Cîțu deține două terenuri, unul agricol și unul forestier, pe care îl are ca donație de la părinții săi, în județul Vâlcea. Terenul agricol are 5.000 de metri pătrați, iar terenul forestier are 37 de hectare.

Tot în județul Vâlcea, premierul Florin Câțu a primit și o casă, tot de la părinții săi, de 130 mp. În același timp, Florin Cîțu și-a cumpărat, cu credit la bancă, și un apartament în Capitală. Deține și conturi și depozite bancare de 350.000 de lei, dar a împrumutat unei persoane 30.600 de euro.

În aceeași declarație de avere, șeful Executivului susține că are un împrumut bancar în valoare de 303.000 de euro, luat în anul 2007.

Ce avere are ministrul justiției, Stelian Ion

Ministrul justiției, Stelian Ion are un apartament în Constanța, achiziționat în 2016. Are două autoturisme, unul cumpărat în 2008 și celălalt în 2014, deține conturi în bancă în valoare de 25.000 de euro, dar are și 4 împrumuturi făcute în valoare totală de 15.000 de euro.

Dianei Şoşoacă: Trei locuinţe, o casă de vacanță șipeste 20.000 lei/lună din avocatură

Nici declarația de avere a senatoarei AUR Diana Șoșoacă nu arată rău deloc. Avocata are trei locuințe, o casă de vacanță și 4 terenuri, dar și conturi bancare care însumează peste 15.000 de euro, se arată în declarația de avere depusă la Senat.

Senatoarea din partea AUR are mai multe terenuri şi locuinţe, obiecte de artă moştenite din familie şi deţine conturi bancare în care se află aproape 15.000 de euro.

Diana Şoşoacă deţine un teren agricol de peste 20.000 mp în Baloteşti, judeţul Ilfov, şi încă trei terenuri intravilane, două în Vâlcea şi unul în Dâmbovița. Senatoarea mai deţine trei locuinţe, dintre care două apartamente şi o casă de vacanţă, precum şi un autovehicul marca Opel Corsa cumpărat în 2015, se arată în documentul depus la Senat.

Peste 20.000 lei/lună din avocatură

Senatoarea deţine mai multe obiecte de artă dobândite ”din familie”, care au o valoare estimată de 5.000 de euro. De asemenea, senatoarea AUR mai are patru conturi bancare, unde, în total, se află peste 16.000 de euro.

În declaraţia de avere se mai precizează faptul că aceasta deţine Cabinetul de Avocatură Ivanovici, de unde, în anul 2020, a obţinut suma de 250.000 de lei. La acest cabinet este angajat ca secretar şi soţul Dianei Șoșoacă și care încasează 28.000 de lei pe an.

Mai multe detalii, de la reporterul Antena 3 Alina Sorocean: