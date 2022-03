Avertisment ANPC pentru Sărbătoarea Bunei Vestiri și a Floriilor

”Ne aflam în perioada premergătoare Sărbătorii Bunei Vestiri și a Floriilor. Având in vedere consumul tradițional de peste cu ocazia acestor sărbători, va sfătuiesc sa nu cumpărați peste si produse din peste din locuri neautorizate, întrucât comerciantul respectiv nu are posibilitatea sa asigure condițiile optime de transport, depozitare si comercializare si nu va poate elibera bon de casa cu care sa justificați tranzacția comerciala si riscați sa achiziționați un produs neconform sau chiar nesigur care poate sa va afecteze sănătatea.

Pentru ca pestele si produsele din peste sa nu prezinte un pericol pentru sănătatea dvs., va recomand sa aveți in vedere următoarele:

- Acordați o atenție deosebita aspectului exterior al produsului pentru a va forma o prima apreciere asupra gradului de prospețime;

- Nu achiziționați produse cu suprafața mâzguită, lipicioasă, deshidratata, cu pete de mucegai, produse cu miros si culoare modificate, aspect de vechi;

- Refuzați să cumpărați peste și produse din peste pentru care aveți îndoieli privind gradul de prospețime, calitatea si modul de informare prin etichetare;

- Urmăriți modul de etichetare a peștelui si produselor din peste si nu cumpărați produse preambalate neetichetate.

- Refuzați să cumpărați pește și produse din pește preambalate pe ale căror etichete nu este înscrisă data durabilității minimale / data limita de consum sau dacă aceasta este modificată sau depășită;

- La cumpărarea peștelui și produselor din peste, solicitați și păstrați bonul de casa pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriți să reclamați calitatea produsului.

La achiziționarea produselor din peste refrigerate sau congelate, acordați o atenție deosebita aspectului exterior al produsului și condițiilor de depozitare impuse de producător, atât in magazinul de comercializare, cât și la domiciliu. Produsele alimentare congelate trebuie comercializate numai în stare congelată iar la decongelare trebuie sa prezinte gustul și mirosul nemodificate, caracteristice sortimentelor respective. Avertizez asupra faptului că este interzis ca produsele alimentare congelate să se recongeleze, acestea trebuie prelucrate imediat ce au fost decongelate.

Nu achiziționați produsele la care constatați existenta aglomerărilor de produs sub forma unor blocuri sau prezenta de gheata in ambalaj și acordați o atenție deosebita când cumpărați produsele alimentare congelate asupra modului de prezentare a ambalajului. Nu achiziționați produse la care constatați ca ambalajul este murdar, degradat, nu este închis etanș si nu asigura salubritatea produsului.

Avertizez consumatorii că în anii anteriori, comisarii ANPC, în urma acțiunilor de control, au găsit la comercializare produse neconforme, precum:

- chefal proaspăt expus la comercializare pe pat de gheata prezenta mușchiul cu o consistenta flască, burta moale umflata – amestecat cu chefal care era proaspăt si fără deficiente;

- crap proaspăt care prezenta semne vizibil de alterare (ochii retractați in orbite si burta moale), produsul era in afara datei limita de consum;

- scrumbie sărată, în vid, cu lichid in ambalaj, datorita devidării, produsul având consistenta moale si miros nespecific;

- macrou congelat cu arsuri de congelare, din cauza depozitarii incorecte;

- conserve de “sardine in ulei natural” care aveau declarat pe eticheta o cantitate neta de 200 g si un conținut de peste de 120 g, adică 60%, fata de minim 70% prevazut;

- conserve de „sardine in ulei vegetal”, conform declarațiilor de pe eticheta („ingrediente: sardinella gibosa 72%, apa, ulei soia 5.6%”) aveau un conținut de apa in jur de 22%, fata de maximum 8% admis;

- file Pangasius cu glazura protectoare declarata de 20%, la care s-a determinat după decongelare o proporție de glazura de peste 28%;

- cod congelat, proveniența Spania pe a cărui eticheta se declara glazura „0”, iar in urma analizelor de laborator s-a determinat 4,99% glazura;

- produse preambalate etichetate incorect sau incomplet, fără menționarea tuturor ingredientelor și neînscrierea datei durabilității minimale pe eticheta;

- utilizarea de denumiri improprii / mențiuni menite a induce in eroare consumatorii (hering proveniența Norvegia, comercializat sub denumirea de scrumbie de Dunare, baby hering proveniența Polonia, comercializat sub denumirea de oblet).

O abatere frecvent întâlnită in cadrul acțiunilor de control, desfășurate in anii anteriori, este nerespectarea condițiilor de depozitare si expunere la comercializare, respectiv: peste expus in condiții necorespunzatoare direct pe paviment, peste care prezenta modificări organoleptice – solzi desprinși, consistenta flasca a mușchiului, peste si produse din peste depozitate in afara spațiului frigorific la temperatura mediului ambiant într-un depozit neamenajat, impropriu si neautorizat, peste sărat (sprot si plătică) depozitat in agregat frigorific, dar care nu asigura temperatura de depozitare stabilita de producător”, scrie Paul Anghel pe o rețea socială.