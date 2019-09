Avertisment sumbru de la preşedintele Consiliului Fiscal. Daniel Dăianu recomandă amânarea unor noi creşteri ale veniturilor publice. Anunțul făcut de ministrul Muncii

Avertsiment sumbru de la preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu.

Fostul ministru de Finanţe recomandă amânarea unor noi creşteri ale veniturilor publice şi spune că noua lege a pensiilor va avea un impact grav asupra bugetului de stat.

Într-un articol publicat pe site-ul instituţiei, Dăianu avertizează că promisiunile unor noi creşteri de salarii şi pensii creează aşteptări nerealiste în rândul cetăţenilor, în condiţiile în care România este la un minim istoric în privinţa veniturilor fiscale şi nu va putea susţine astfel de creşteri.

Ca soluţii, Dăianu propune restructurarea aparatului de stat, redemararea reformei ANAF şi renunţarea la reducerile de taxe şi impozite.

”Nu o spunem noi că România e într-o direcție bună. Domnul ministru are și dumnealui cifrele lui. Am mai discutat cu el. Orice averitsment care vine din partea unui om cu cunoștințele lui trebuie de luat în calcul, dar nu neapărat că nu am avea bani sau că nu sunt plătite pensiile. Am spus de la început că dacă tu conștientizezi ca guvernare că veniturile românilor trebuie să crească, trebuie să îți asumi acest deziderat”, a spus Marius Budăi la Antena 3.

