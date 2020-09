Avertismentul lui Alexandru Rafila despre valul doi de infecţii cu COVID, în care a intrat România: "Trendul se va păstra până la sfârşitul anului"

Invitat al Sabinei Iosub în emisiunea Ediţie Specială de la Antena 3, Alexandru Rafila a vorbit despre creşterea numărului de infecţii cu COVID-19, ca urmare a reluării şcolilor.

"Este valul doi în toată Uniunea Europeană, nu doar în România, odată cu reînceperea activităţilor şi cu începerea şcolilor, s-a înregistrat o creştere a numărului de cazuri.

Tendinţa este generală şi sunt ţări la care numărul de cazuri noi raportat la populaţie chiar depăşeşte de câteva ori situaţia din România.

Noi ne găsim la 10-12 zile de la debutul anului şcolar şi în mod natural asistăm la o creştere a numărului de cazuri. Deciziile care ar trebui luate trebuie să fie luate atunci când vedem o tendinţă clară şi nu apreciem doar situaţia dintr-o singură zi.

E posibil să crească în continuare pentru că, duminică a fost un record de cazuri pentru acea zi. O rată de infectare foarte mare. Cifrele unei zile nu reflectă decât situaţia din ziua respectivă." - a spus Alexandru Rafila.

"Dacă vă uitaţi pe graficele Centrului European de Control al Bolilor o să observaţi că a existat în primăvară o creştere a numărului de cazuri în toate ţările europene, care s-a diminuat în cursul verii, transmiterea s-a redus în majoritatea ţărilor.", mai spune specialistul român din OMS:

"Noi am avut o evoluţie particulară, am avut multe cazuri şi în timpul verii, iar acum asistăm la ceea ce în UE se numeşte valul al doilea, o creştere a numărului de cazuri ca urmare a reluării activităţii şi cu o probabilitate de păstrare a acestui trend până spre sfârşitul anului. Există şi avertismentul Centrului European de Control al Bolilor în acest sens. România se găseşte într-o situatie similară."

"Mi-e greu să spun că dacă toate ţările din UE sunt în al doilea val, noi suntem în primul val."

"Am luat o gură de aer între cele două valuri, în sensul în care am reuşit să facem funcţionale circuitele de tratament a pacienţilor, am crescut capacitatea te testare. Sunt elemente care fac mai controlabilă situaţia, dar acest lucru este valabil până la un anumit nivel. Ea nu poate să fie controlabilă dacă am avea 2.000 de persoane care ar trebui internate la Terapie Intensivă.", a încheiat profesorul Rafila.