Avion SMURD depresurizat, întors din drum cu un pacient ars în stare gravă: Familia aștepta de o săptămână transferul în Belgia

Un bărbat cu arsuri grave așteaptă de o săptămână transferul în străinătate pentru tratament. Familia i-a găsit loc în Belgia dar transferul este amânat de la o zi la alta din cauza autorităților române și a medicilor care nu au reușit să întocmească mai repede documentele necesare.

Soția pacientului, Dana Mihaela, a povestit în direct la Antena 3 prin ce a trecut în ultima săptămână și ce s-a întamplat cu zborul:

"Nici nu știu exact care este starea lui în momentul asta. Dimineață era stabil, detubat. Am fost înștiințată că la 7:40 au plecat din București, s-au dus, l-au luat, și o să ajungă undeva la Timișoara să alimenteze, după care se îndreaptă spre Belgia. Acum m-au sunat să îmi spună că se întoarce din drum pentru că au defecțiuni tehnice la acest avion."

"Eu sunt aproape sigură că acest avion a fost defect și din acest motiv nu a fost transportat. Nu că nu a fost stabil, a fost stabil de a doua zi. Soțul meu putea fi transferat de a doua zi. Oamenii ăștia i-au mâncat din zile. Sunt în situația asta disperată acum pentru că ei nu au fost în stare. Nu au găsit altă formulă.

Statul Român nu are decât un amărât de avion care se întoarce din drum în situații din astea nenorocite. I-au pus în pericol și pe cei care au plecat cu el, echipajul care a plecat cu el. Să se întoarcă din drum?! E posibil așa ceva? Este strigător la cer!

Și acum îl duc la Floreasca, deci o luăm de la capăt. Și nu există altă variantă. Mi s-a transmis că nu este alt avion."

"El de joi este la Iași. Vineri dimineața erau protocoalele semnate. După ce am găsit loc, a fost o întreagă tevatură să facem o sorepondență cu Belgia, de către Ministerul Sănătății, ca să culmineze astăzi cu întoarcerea avionului. S-a achitat un avans către spitalul din Belgia de 50.000 de euro." a mai povestit soția bărbatului la Antena 3.

Bărbatul, în vârstă de 52 de ani, a suferit arsuri pe 70 la sută din suprafața corpului, după ce s-a electrocutat miercuri, 20 ianuarie, la locul de muncă, o firmă din Portul Constanța. Pacientul s-a electrocutat în timp ce se afla pe un tren în triajul CFR Port. Bărbatul s-a urcat să verifice un vagon și a făcut arc electric.

"Nu s-a intervenit deloc pe răni. A fost decât pansat, nu au ce să facă altceva. Oamenii nu au. Sunt cu mâinile goale medicii în țară asta. Nu au cu ce să lucreze.

Nu are piele. El are arsuri pe 70% din corp. Din acest motiv era urgent de transportat. Nu poți să ții un om cu asemenea arsuri într-un spital, cât să-l țîn? Săptămâni în șir, o luna?

Dacă se întâmplă ceva cu soțul meu cine răspunde? Eu am făcut tot ce este omenește posibil. Dar sunt un om, un număr de ordine pentru ei, atât.

Avionul doar ce a fost scos din reparație."

Vă bateti de joc de noi? Avionul SMURD s-a defectat in zbor si aterizeazâ in București. Pacientul va fi adus la Floreasca

Scrisoare deschisa pentru Dl Arafat!

M-am gândit mult cum sa va scriu, domnule Arafat! Sunt eu, soția disperata, mama a doi copii ce își așteaptă tatăl acasă!

Va amintiți de mine?

Am trecut prin toate stările de 7 zile, încoace!Am avut speranța, disperare, încrâncenare, durere, dar nu am renunțat sa cred ca pot sa fac asta! Sa reușesc sa câștig o șansă pentru soțul meu!

Spun câștig, pentru ca am ajuns la concluzia ca viața noastră este o loterie, în sistemul de sănătate din România! Am fost apostrofata ca am ieșit în media cu problema asta!

Domnule Arafat, imaginea se construiește și se păstrează prin fapte!

Vreau sa îmi demonstrați ca nu ați uitat ca sunteți om și medic, mai presus de a fi... In vârful piramidei! Vreau sa va spun ca în viziunea mea, sunteți singurul om care ma poate ajuta și știu sigur asta!

Sunt mai îndârjita decât credeți, pentru ca nu-mi pot întoarce privirea către copiii mei și să-i vad în lacrimi!

Nu aștept un răspuns scris, steoretip, aștept... Sa zboare avionul... Sa faceți asta posibil! Și încă ceva... Credeți că va descurcați cu mine în fata guvernului cu copiii de mana?

Sunt sigura ca Dumnezeu ne iubește, dar Dumnezeu lucrează prin oameni!

Dumnezeu sa aibă grija de noi!