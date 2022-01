Avocat Adrian Cuculis, ghid pentru angajaţii care se simt discriminaţi pe baza vaccinării

O companie irlandeză cu sediul în Otopeni a condiționat primele de Crăciun de vaccinare. Anunțul a fost postat la intrarea în clădire unde angajații au fost anunțați că primele de Crăciun pot fi acordate doar celor vaccinați cu cel puțin o doză împotriva COVID-19.

Contactați de jurnaliştii de la Libertatea reprezentanții firmei au motivat că astfel susțin direcția în care merge statul român și nu văd nicio problemă în acest demers, mai ales că există programe de recompensare a celor vaccinați.

Întrebat dacă se poate vorbi de discriminare în acest caz avocatul Adrian Cuculis a spus:



„Cu certitudine dacă ar veni o persoană dintre cele vizate de această metodă pe care au ales să o implementeze cei de la compania respectivă cu siguranță am avea un caz și am putea merg cu el în instanță.

Pe de o parte e inadmisibil, pe de altă parte mă întorc la același cuvânt discriminatoriu, să faci o asemenea selecție de acordare a primelor de Crăciun.

Prima de Crăciun nu are legătură cu vaccinarea sau nevaccinara, nu are legătură dacă ești femeie sau bărbat și nu are nici o legătură cu preferințele tale de religioase sau alte preferințe.

Ori este prima de Crăciun pentru toată lumea, ori nu este prima de Crăciun pentru absolut nimeni.

Dacă există un asemenea document cu certitudine el poate ajunge în instanța de judecată.

Nu știu cum văd reprezentanții societății respective lucrurile. Cu siguranță legislația pe aici pe la noi, nu mai vorbim de Constituție care este fundamentală, dar Codul Muncii care se aplică cu prioritate raporturilor de muncă nu permite o asemenea aplicare discriminatorie a unor măsuri care până la urmă trebuie să fie în folosul tuturor angajaților.

Probabil că de aici eu aș pleca și pe ideea unei plângeri la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru că trebuie văzut acolo cum s-a luat această decizie.Cu certitudine instanța de judecată în opinia mea le va da dreptate angajaților.

Eu aș spune, neștiind care este capacitatea angajaților de acolo, că acest litigiu ar putea fi unul colectiv, adică cei care sunt vizați de o asemăna măsură să se îndrepte împotriva angajatorului.

Este un caz clasic de litigiu de muncă în care mai mulți angajați care se simt discriminați și lucrul acesta este ușor de văzut. Își cer drepturile, respectiv acea primă de Crăciun, mai ales dacă există inclusiv o declarație publică", a spus avocatul Adrian Cuculis la Antena 3.

