Avocatul familiei Luizei, acuzații grave la adresa DIICOT: Mă simt supravegheat și interceptat

Tonel Pop a venit cu acuzații grave la adresa DIICOT, la scurt timp după ce s-a aflat că familia lui Gheorghe Dincă a fost chemată la audieri. Avocatul familiei Luizei susține că se simte urmărit și interceptat și va depune o cerere către CSM și Parchetul General pentru a face o anchetă.

”Am aflat și eu cu puțin timp în urmă că familia inculpatului va fi audiată la 12:00. DIICOT dă către mine note e genul următoarele două săptămâni vom avea activitiăți la Caracal, la București și nu mai știu unde. Am făcut-o u cerere expres să mi se spună clar ce și cum, am venit special să aflu. S-a evitat să nu fiu la audierea familiei Dincă. Mai mult, eu l-am cerut. Ieri am făcut o plângere, ieri am prezentat-o procurorului de caz, care mi-a zis că nu se poate înregistra la Caracal, am venit aici. Ei au citat înainte, pe ascuns. Se joacă de-a viața ascunselea cu noi. Orice avocat din dosar are dreptul să asiste la audiere.

Acest lucru disperă pe anchetatori. Să nu fie puse alte întrebări edecât cum vor dânșii. Ascund ceva și asta e pe față. Mă simt urmărit, mă simt supravegheat, mă simt interceptat. O să fac o cerere către CSM și către Parchetul General pentru a se ancheta cât din fondurile DIICOT sunt alocate pentru cei care comentează împotriva DIICOT pentru acest caz”, a declarat Tonel Pop.