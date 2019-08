Avocatul familiei Melencu, acuzații grave: Nu ni s-a spus absolut nimic

Avocatul familiei Melencu acuză că autoritățile nu comunică în cazul Luizei și a explicat, la Antena 3, că familia fetei nu știe dacă s-au prelevat probe ADN pentru comparație și în cazul Luizei.

”Anchetatorii nu comunică. Nouă nu ni s-a spus absolut nimic. Am făcut plângeri, cereri, am revenit cu cereri la procurorul-șef DIICOT, procurorul general. Așteptăm să ni se răspundă (...) Noi am întrebat, familia nu știe ce s-a recoltat. A fost o recoltare de fire de păr în primul dosar. Fiind două victime, cel puțin așa cum declară această creatură, nu mi s-a explicat. ADN a fost comparat cu oasele și cu ce s-a găsit, cu al Alexandrei. Nouă nu ni s-a spus nimic. Este impardonabil. Aș vrea să se înțeleagă că nu este vorba de mai multe echipe. Echipa DIICOT central este cea care a spus mai plecăm puțin pe la București, îl plimbăm pe aici și închidem porțile” a spus Tonel Pop, avocatul familiei Melencu.