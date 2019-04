Avocatul Ingrid Mocanu, după moartea lui Răzvan Ciobanu: E total atipic

Avocatul Ingrid Mocanu a comentat, la Antena 3, scenele surprinse la locul producerii accidentului în care a murit Răzvan Ciobanu, cu localnicii care plecau de acolo cu obiecte luate de la faţa locului.

"Este absolut incredibil ceea ce se întâmplă acolo. Suntem în a doua zi de Paşte şi după ce ne-am închinat, ne-am rugat, am postit, am făcut tot felul de gesturi care să dovedească, mai ales altora, cât suntem de evlavioşi iată că ne-am dus şi am furat Biblia. Asta mi se pare culmea furtului. Ce poate să fure un român ca să demonstreze cam cât îl interesează pe el de credinţă: fix Biblia. Adică nu s-a dat în lături de la furt şi îi trebuia şi Biblia, să o citească sau să o valorifice.

Este dramatic ceea ce s-a întâmplat cu creatorul de modă, cred că se va afla despre ce a fost vorba pentru că accidentul e unul total atipic având în vedere că maşina a mers un kilometru în afara carosabilului fără a exista o urmă de frânare", a spus Ingrid Mocanu.