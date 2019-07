Avocatul lui Georghe Dincă: „Remușcările l-au făcut să-și recunoască faptele”

Alexandru Bogdan, avocatul lui Gheorghe Dincă, a declarat că inculpatului i s-a făcut rău, motiv pentru care audierea de la DIICOT Craiova a fost întreuptă. Se va relua de la ora 8. Avocatul a mai spus că s-au dat detalii cu privire la modul de săvârșire a infracțiunilor.

„Din cauza unor probleme de sănătate, lui Gheorghe Dincă i s-a făcut rău. Nu a mâncat, nu a dormit suficient și a fost dus în arestul IPJ. La ora 8 se reia audierea. A dat declarații până acum cu privire la ce a săvârșit. Și-a recunoscut faptele. Are păreri de rău”.

„Remușcările l-au făcut să recunoască. Mi-a spus că aseară nu a dormit deloc”.

Avocatul de serviciu a explicat de ce Gheorghe Dincă a fost acuzat de trafic de minori și viol, și nu de infracțiunea săvârșirii de omor.

„Incriminarea a fost făcută pe incriminare de persoane pentru că nu erau suficiente probe în ceea ce privește infracțiunea săvârșirii de omor. Erau probe că a săvârșit niște fapte.

Inculpatul nu are alte dosare penale. „Alte dosare nu avea. Avea fișă de cazier judiciar și acolo nu apărea nimic, era curat”.

Avocatul a explicat cum a ajuns să preia acest caz. „Ca să înțelegeți cum am ajuns eu să fiu avocat în acest caz, eu am fost avocat înscris pe o listă de avocați de serviciu , care prestăm activitate de asistență juridică obligatorie, și în momentul în care suntem de serviciu suntem contactați. Eu nici nu am știut în ce caz intru”.

Până în acest moment nu s-a făcut o expertiză psihiatrică, dar e posibil să urmeze și acest lucru.