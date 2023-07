Decizie după descoperirea noilor azile-lagăr. Prefectul și subprefectul județului Mureș au fost demiși

Prefectul și subprefectul județului Mureș au fost demiși, vineri, după ce au fost descoperite ororile din azilul din Bărdești. Anunțul a fost făcut de premierul Marcel Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu a spus că s-au făcut controale la azilele din toată țara sub coordonarea prefecților și a subprefecților timp de o lună de zile.

"Din câte am înțeles, AJPIS controlase acest centru cu o zi sau două înainte și spusese că nu e nicio problemă. Doamna ministru a Muncii a luat decizia de a face comisie disciplinară și a fost destituită persoana care a condus AJPIS. Eu azi de dimineață am avut o discuție cu vicepremierul și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și am decis eliberarea din funcție atât a prefectului, cât și a subprefectului.

Trebuie să înțelegem foarte bine care este rolul nostru, care este rostul nostru în acest moment. Avem această latură, că s-a dispus un control. Un control, totuși, anunțat.

Atâta timp cât eu am dispus ca prefecții să coordoneze aceste controale, trebuie să înțelegem foarte clar că trebuie să le și urmărim", a spus Marcel Ciolacu.

Luni, premierul și consilierii săi vor avea întâlniri cu reprezentanții ONG-urile pentru a găsi modificările legislative care trebuie făcute până pe 31 august.

Opt persoane au fost găsite la subsolul azilului din Mureș, unde premierul Marcel Ciolacu și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, au cerut intervenție de urgență.

Condițiile în care au fost găsite sunt improprii, iar procurorii au fost sesizați de Poliția județeană.

