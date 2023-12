O tânără balerină, prima înscrisă în campania "100 de Tineri pentru Dezvoltarea României"

Daria Maria Toma, o tânără balerină din București, în vârstă de numai 13 ani, este prima participantă înscrisă în campania "100 de Tineri pentru Dezvoltarea României", inițiată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Sursa foto: Facebook | Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Daria a fost atrasă de lumea baletului încă de la vârsta de 3 ani, primind un cadou care avea să-i schimbe viața: un covoraș și o bară de balet. Sub îndrumarea doamnei profesor coregraf Magdalena Rovinescu, la Studioul de balet pentru copii și tineret al Operei Naționale din București, Daria și-a dezvoltat talentul natural și a început să se afirme pe scena națională și internațională. A interpretat roluri în spectacol precum „Alice în Țara Minunilor” la Teatrul Național de Operă „Ion Dacian” și „Alba ca Zăpada” la Opera Națională București.

Visul Dariei

În prezent, este elevă a Liceului de Coregrafie „Floria Capsali”, și visează să devină balerină profesionistă. Ea a câștigat zeci de premii la concursuri de balet național și internațional, inclusiv „Dance Star World” și „Grand Prix Viena”. În perioada 5-10 decembrie 2023, Daria a reprezentat România la semifinala concursului Youth America Grand Prix de la Barcelona, ​​unde a concurat alături de sute de tineri în întreaga lume. Recunoscând talentul Dariei, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a decis să susțină participarea la acest eveniment important pentru cariera ei.

Pe scena de la Barcelona, ​​Daria a cucerit juriul cu grația sa, interpretând un în contemporan, „Father left in Sarajevo”, după coregrafia Cezarei Blioju, și două piese clasice de balet, „Talisman” și „Aurora”, ambele sub îndrumarea meticuloasă a doamnei profesor coregraf Magdalena Rovinescu. Daria a împletit armonios tehnica și expresivitatea și a revenit de la Youth America Grand Prix cu două burse - la International Summer School Volta Mantovana din Italia și la PNSD Rosella Hightower’s National Center of Higher Education in Dance de la Cannes Mougins, Franța. De asemenea, clasarea ei în Top 12 Junior Women Contemporary la acest concurs internațional este o dovadă a abilităților sale extraordinare și a potențialului său artistic remarcabil.

Cine sunt cei 100 de tineri pentru dezvoltarea României

Campania „100 de Tineri pentru Dezvoltarea României” urmărește descoperirea a 100 de copii și tineri talentați și performanți pe care îi vor premia pe 1 decembrie 2024, în cadrul „Galei Excelenței”. Fundația consideră că promovarea acestor valori naționale este nu numai o datorie, ci și o mare onoare. Astfel, oricine poate face o propunere pe www.fundatiadanvoiculescu.ro.