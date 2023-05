Băncile îşi "toarnă" clienţii la Fisc pentru executări silite | Anunţul preşedintelui ANAF

Fiscul nu-i mai păsuiește pe românii datornici. Două bănci deja dau raportul despre conturile clienților, deși decizia Fiscului intră în vigoare abia în luna octombrie.

Mai exact banii românilor datornici le vor fi luați imediat din conturi.

În acest sens ANAF a pregătit schimbări pentru clienții băncilor, ale căror date for fi furnizate în cadrul unui raport. Pănă în acest moment solicitarea a fost acceptată de două unități bancare din România.

"Noi am încercat să încheiem aceste protocoale cu mai multe bănci, dar din păcate, doar două bănci au dorit să facă acest lucru, în sensul de a ne pune la dispoziție toate conturile și sumele de bani pe care le are un debitor la un moment dat, iar sistemul e popriri să ia în ordinea descrescătoare a sumelor, iar în momentul în care se acoperă între integral suma care este executată silit, să nu existe riscul de a lua niște bani în plus.

Și tocmai aceasta reglementează acest ordin de președinte care vine în folosul contribuabilului, de a nu mai fi în situația ca la un moment dat, nu știu, pentru 100 lei să riște să-i fie luați 200 lei, având mai mult bani în mai mult pe conturi", a spus la Antena 3 CNN, Lucian Heiuş, preşedintele ANAF.