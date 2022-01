Sute de români nu mai fac faţă traiului de zi cu zi din cauza facturilor mărite la energie şi gaze. În timp ce autorităţile caută soluţii, românii sunt copleşiţi de stres şi ajung de urgenţă la spital.

Aşa a pățit şi un brăilean care a trimis presei locale dovada că furnizorul la gaze i-a mărit nejustificat factura de 10 ori.

“Va scriu în legătură cu facturile de gaz primita ieri. Este de speriat, în sensul că, pentru un consum aproape dublu fata de luna noiembrie, s-a emis acum o factură de 10 ori mai mare.

Vă dau exemplul meu, pentru un consum de 91 metri cubi luna trecuta s-au platit 283 de lei, iar acum, la 190 de metri cub trebuie sa plătesc 2.000 de lei. Cum să plătesc eu aceasta suma, să fac rata la banca? Dar lunile viitoare? Ce ne așteaptă?

Un brăilean a făcut infarct când a văzut factura la gaze: "Noi murim de foame în casă şi aştia îşi bat joc"

„Soţia mea a chemat Salvarea, că mi s-a făcut rău când văzut. Noi murim de foame în casa şi ăștia își bat joc de noi! Medicii mi-au zis că am făcut infarct de supărare. Noroc ca m-au dus la spital şi mi-au dat ceva care a dizolvat, nu știu eu exact, dar mi-au zis să mă feresc de supărări. Cum să ma feresc de nenorocirea care se abate peste noi in fiecare zi", spune disperat bărbatul, potrivit infobrăila.ro

Pensionară din Dâmbovița cu o factură la gaze de 3.000 de lei

Aceeași şoc l-a avut şi o pensionară care s-a trezit cu o factură mărită.

„Dumnealor nu sunt străini de această situație, sunt convinsă. Dacă ar avea și ei o factură care să depășească veniturile lunare, ce atitudine ar lua? Să se pună în situația noastră, a celor care stăm blocați în fața facturilor și nu știm la ce să renunțăm mai întâi", spune pensionara care acuză furnizorul că nu a informat-o despre aceste preţuri.

Drama unei pensionare îngenunchiată de facturile uriaşe la energie: "Am renunţat la mâncare, la toate. Plâng şi verific poşta zilnic"

Maria Stoia are 71 de ani şi este din Timişoara. Locuiește singură într-o garsonieră. Are o pensie de 1.005 lei. Zilnic calculează fiecare leu ca să-i ajungă banii de facturi. Pe plicurile facturilor scrie de mână pe cele care le-a achitat, de teama să nu rămână restantă.

„Îmi e greu ca e mică pensia şi nu am rămas niciodată cu restantă. Mai bine nu am mâncat şi am plătit întreținerea. Mă gândesc cu groază ce o fi la curent, la întreținere", spune femeia.

Reporter: Dacă facturile vor fi mai mari la ce renunțați?

Maria Stoia : La viaţă! La ce să mai renunțăm, deja am renunţat la toate.

Pentru ea facturile la întreținere, gaz, curent, cablu şi medicamentele au reprezentat o prioritate. Mărirea facturilor o face să se gândească să îşi vândă apartamentul şi să se mute la ţară.

„Carne nu am cumpărat de luni de zile pentru că nu sunt bani. Mănânc ce am. Cartofi mi-a cumpărat nepoata. Nu m-am uitat la TV, n-am folosit curent, am stat în pat liniștită, n-am aprins becuri, nu am spălat”, spune cu lacrimi în ochi şi durere în suflet Maria Stoia.

A făcut solicitare de ajutor la căldura, însă a primit 35 de lei. Plânge şi verifica zilnic poşta în așteptarea facturilor mărite.

„Poate dă Dumnezeu mai bine. Încă am speranța”, mai spune Maria Stoia care zilnic se roagă ca ziua de mâine să fie un pic mai bună ca azi.

