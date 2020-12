Familia unui pacient infectat cu COVID a aflat abia după trei zile că acesta a murit

Nora bărbatului decedat susține că a ținut legătura cu personalul ATI din Spitalul Județean de Urgență Brașov până vineri, când socrul său începuse să se simtă mai bine.

”Starea dumnealui era stabilă, ni s-a spus că a început să mai respire singur. Deci dumnealui nu a fost intubat, a fost doar cu mască de oxigen. Avea saturație 93, cel puțin așa ni s-a spus.

Sâmbătă, când am sunat, nu am reușit să contactăm pe nimeni. Și am zis că este weekend, înțelegem”, a declarat Ioana Bucur, nora bărbatului decedat.

”Am fost îndrumați să luăm spitalele la rând”

Rudele pacientului au încercat zadarnic să găsească pe cineva la spital pentru a primi informații. Duminică seara ar fi aflat de la o pacientă că pacientul a fost transportat la un alt spital și că starea acestuia de sănătate ar fi mai bună.

”Soțul meu s-a dus luni dimineața la Spitalul Tractorul, pentru a-i duce telefonul și pentru a afla unde anume este, ce medic răspunde pentru dumnealui. Și surpriză! Nu era acolo. Am fost îndrumați să luăm spitalele la rând. Să căutăm omul, în condițiile în care dumnealui decedase pe data de 19, la 10.30. Și pe noi nu ne-a informat nimeni”, a mai spus femeia.

Angajații de la morgă au sunat la poliție pentru a anunța că familia nu a venit să ridice cadavrul

Până să descopere că omul s-a stins, familia a fost trimisă la trei spitale. Reprezentanții spitalului au început o anchetă internă, însă spun că nu au avut suficiente date pentru a contacta familia decedatului.

”Pe foaie, deși protocolul specifică foarte clar, nu s-a găsit numărul de telefon, pentru a fi anunțată familia. Conform protocolului, medicul de gardă sau medicul curant în caz de deces, în termen de două ore trebuie să anunțe membrii familiei”, a declarat Marius Leonte, purtător de cuvânt Spitalul Județean Brașov.

Paradoxal, angajații de la morgă au sunat la poliție pentru a anunța că familia nu a venit să ridice cadavrul. Familia bărbatului care a murit susține însă că a lăsat medicilor numărul de telefon.

Rudele bărbatului decedat spun că vor angaja un avocat și vor acționa în instanță spitalul.