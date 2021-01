Bărbat mort de COVID, de negăsit. Cadavrele a doi pacienți, încurcate la Spitalul Floreasca din Capitală

Familia unui pacient mort de COVID-19 nu a reușit să ridice cadavrul acestuia de la Spitalul Floreasca din Capitală, unde a fost anunțată că trupul neînsuflețit nu a fost găsit. Conform reprezentanților spitalului, cel mai probabil cadavrul a fost ridicat de o altă familie, iar Poliția va face o anchetă, în condițiile în care trupul trebuie deshumat și predat rudelor.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprița, spune că în 31 decembrie au fost doi decedați, iar una dintre familii a ridicat un cadavru. Cea de a doua familie care a venit să își ridice ruda a aflat că trupul neînsuflețit nu este de găsit. Cel mai probabil, trupurile neînsuflețite au fost încurcate, iar prima familie a primit cadavrul celui care este acum de negăsit.

Cadavrul exhumat și dat familiei în drept

”Din momentul în care a fost sesizat acest lucru, conducerea spitalului a dispus la efectuarea unei cercetări administrative pentru a vedea care sunt circumstanțele producerii unui astfel de nefericit eveniment. Primele informații pe care vi le pot da sunt că în data de 29, la serviciul de necropsie a spitalului nostru au fost aduse două cadavre, iar în data de 31 familia unuia dintre decedați s-a prezentat pentru a ridica cadavrul respectiv. Conform procedurilor operaționale privind manipularea cadavrelor este obligativitatea personalului din secția în care se produce decesul să identifice cadavrul și să îi pună o brățară de identificare și apoi într-un sac special să fie transferat la anatomie patologică.

Acolo se face și o recunoaștere a cadavrului de către membrii familiei și apoi cadavrul este predat. Rămâne de elucidat dacă a fost o greșeală de elucidare a cadavrului sau dacă a fost dat alt cadavru. Acum verificăm dacă acesta nu a fost recunoscut corect de către familie sau dacă cineva din rândul personalului a greșit. Foarte probabil, cele 2 cadavre au fost încurcate, iar cel care a fost predat este al celor care îl caută acum. Se va face și o anchetă a Poliției, pentru că trebuie exhumat cadavrul și dat familiei în drept” a spus purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca, la Antena 3.

Cadavrul încurcat și dat altei familii

”Pe data de 21 a fost internat aici la Spitalul Floreasca, luat cu Ambulanța. Noi am ținut în permanență legătura cu el. Avea probleme cu plămânii și i-a ieșit și testul pozitiv, noi nu am văzut oricum testul. Marți a fost intubat și am pierdut legătura cu el, vorbeam numai cu medicii, pe 26 ne-au anunțat că starea s-a înrăutățit și pe 29 ne-au sunat și ne-au anunțat decesul. Eu și copiii mei eram în izolare. I s-a spus să vină pe 30 cu actele necesare și s-au înmânat actele constatatoare.

L-au ținut până acum pe 4, ca să ieșim din izolare și am venit la 9 dimineața și ni s-a spus să așteptăm ca să intru să recunosc cadavrul. Nu m-au băgat imediat pentru că cel mai probabil și-au dat seama că a fost o greșeală. mi-a zis cineva că poate a fost dat cadavrul la altcineva” a spus Mioara Păuna, soția decedatului, la Antena 3.

Poliția face cercetări

Prin apel 112, o persoană a sesizat faptul că a fost anunțat cu privire la decesul unei rude aflate în spital, dar la momentul în care au sosit pentru a ridica trupul neînsuflețit, reprezentanții spitalului nu l-au putut elibera. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 1, care au intrat în contact cu familia, dar și cu reprezentanți ai unității sanitare, care la acest moment au precizat că urmează a fi eliberat trupul, după încheierea unor proceduri medicale. Verificările sunt efectuate de Secția 1 Poliție, în vederea stabilirii situației de fapt.