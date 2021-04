Dr. Beatrice Mahler: Spitalele au nevoie de mai mulţi bani pentru hrana pacienţilor

"Am văzut în spaţiul public diverse discuţii despre câţi bani sunt alocaţi pentru alocaţia de hrană a fiecărui bolnav. Consider că şi la noi la Institutul 'Marius Nasta', costurile celor trei mese zilnice sunt, din păcate, extrem de reduse conform alocării bugetare (HG 851/2018), adică a banilor pe care noi ca spital îi primim pentru a asigura mâncarea pacienţilor. Un pacient bolnav de COVID are alocat astăzi pentru cele 3 mese, fix 10 lei/zi regim comun, 15 lei/zi pentru pacientul care are şi diabet zaharat sau 16 lei/zi pentru pacientul cu tuberculoză", a afirmat Beatrice Mahler, sâmbătă, într-o postare pe pagina sa de Facebook.



Medicul afirmă că și la unitatea medicală pe care o conduce alocaţia pentru hrana zilnică este "mult sub nevoia reală" a pacienţilor.



"La Institutul 'Marius Nasta' avem bucătăria proprie, cu personal propriu, o infrastructură pe care am modernizat-o, şi măcar astfel din acest punct de vedere putem să ne gospodărim cât mai eficient conform banilor alocaţi. Deşi la 'Marius Nasta' suntem la limita superioară de calcul a hranei alocate zilnic, da, din păcate alocaţia pentru hrana zilnică, din perspectiva mea este insuficientă, mult sub nevoia reală a unui pacient bolnav de COVID şi nu numai!", a subliniat Mahler.

Într-o intervenție în exclusivitate la Antena 3, dr. Beatrice Mahler a exemplificat meniul pe care un bolnav în primește în spital:

Micul dejun este alcătuit din pâine, ceai, unt; poate să fie într-o zi și dulceață sau un mezel ori o brânză topită. Prânzul e compus dintr-o ciorbă ciorbă și felul doi care de regulă conține proteină pe bază de carne, de regulă carne de pui pentru că este cea mai accesibilă. Seara - o budincă de legume sau mâncărică de cartofi. Însă nu putem vorbi de fructe proaspete, nu putem vorbi de salate, nu putem vorbi de desert pentru că nu le putem acoperi din costurile alocate.



Managerul de la "Marius Nasta" mai spune că "trebuiesc găsite soluţii astfel ca spitalele să primească mai mulţi bani pentru hrana pacienţilor".



"Iar noi în spitale tot timpul să avem în vedere ca atât calitatea, cât şi cantitatea să fie în acord cu nevoia pacientului", a conchis dr. Beatrice Mahler.

Raportul de control efectuat în luna ianuarie la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare arată că nici unul dintre meniurile pentru pacienți nu a avut prețul apropiat de valoarea alocată. Mai exact, bolnavii de cancer primeau mâncare de 8,42 lei/zi în loc de 15 lei.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal