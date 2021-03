Doi bebeluși au murit la scurt timp după naștere. Maternitatea a fost pusă sub acuzare

Procurorii susțin că mai marii Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Cuza-Vodă din Iași nu au luat măsuri pentru a preveni supraaglomerarea secției pe care se aflau internați bebelușii născuți prematur în 2017. Fapt care ar fi condus la moartea a doi copii care s-au infectat cu Klebsiella pneumoniae.

”În luna noiembrie 2017, la nivelul spitalului nu au fost luate măsuri pentru a preveni supraaglomerarea secției de Neonatologie Terapie Intensivă, fapt ce a dus la imposibilitatea izolării nou-născuților proveniți din alte spitale până la obținerea rezultatelor de laborator care să definească posibilul status infecțios al acestora, iar în condițiile mai sus menționate a fost posibilă transmiterea unei infecții prin mâinile personalului”, a declarat Dragoș Bordianu, prim-procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.

Copiii au intrat în șoc septic și s-au stins. Coordonatorul centrului de Terapie Intensivă Neonatală spune că Spitalul nu e de vină.

”Aceste germen, Klebsiella pneumoniae, este un germen comensal al tubului digestiv, deci comensal, pe care îl avem cu toții. Din păcate, pe un nou născut, indiferent că este un nou născut la termen sau nou născut prematur și cu cât este mai prematur, riscul de infecție este de vreo 20 de ori mai mare decât la nou născutul la termen. Am fost alături de familii, nu știu ce ne-au reproșat aceste familii, pentru că nouă, medicilor, nu ne-au reproșat absolut nimic. Infecția poate veni din mediul de spital. Îmi pare sincer rău să vă spun că, în mediul de spital, nu am izolat în niciun an, făcând teste în fiecare lună, niciodată klebsiella. Mi-ar fi plăcut să o găsesc”, a declarat Maria Stamatin, coordonator Centru ATI Neonatologie.

