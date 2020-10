Actorul Benedict Cumberbatch, alături de artişti români, prezintă în proiecţii uriaşe lupta medicilor români cu virusul ucigaş

Proiectul "Don't take them for granted" prezintă un set de fotografii prin care este ilustrată lupta medicilor români cu virusul COVID-19.

Fotografiile și textele au fost surprinse chiar în inima secțiilor de terapie intensivă (ATI) a principalelor spitale publice din București: Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", Spitalul Militar ROL 2 și Spitalul Universitar de Urgență.



Voice-overul clipului este asigurat de actorul Benedict Cumberbatch, care a răspuns pozitiv invitaţiei de a face parte din acest proiect.

"Proiectul reprezintă un apel colectiv de recunoaștere a efortului depus de cei din linia întâi, mai ales a cadrelor medicale din România, o forță de muncă nerecunoscută a pandemiei și invizibilă în spațiul public.", spun organizatorii evenimentului.

Proiecţii uriaşe în centrul Capitalei

Timp de două săptămâni, începând cu 9 octombrie 2020, instalația care va proiecta clipul va fi deschisă publicului în Piața George Enescu din București, iar proiecțiile vor avea loc de la 11:00 până la miezul nopții. Accesul este gratuit, însă instalația se poate vizita doar în condițiile de distanțare impuse de COVID-19





Artiştii care participă la acest proiect au explicat că „într-o societate cu o viziune extrem de ierarhică a lumii medicale, proiectul Don’t Take Them For Granted se concentrează în mod special pe tensiunea și dificultățile înrădăcinate adânc în sistemul nostru medical. În spatele medicilor, într-un con de umbră, se află o armată de oameni care muncesc enorm (asistente, portari, interni, tehnicieni, funcționari, curieri, paznici) și care, în aceste momente dificile, merită mult mai mult decât să fie percepuți ca și cum ni se cuvin.

Fotograful Cristian Movilă a declarat: „Am ales să montăm instalația într-o piață publică pentru a aduce realitatea din spatele porților medicale în mijlocul societății și pentru a încuraja oamenii să aibă această conversație și să conștientizeze că doar având grijă unul de celălalt putem trece peste asta”.