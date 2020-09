Beneficiile uleiului de argan din produse precum Nook hair pentru frumusetea parului tau

Uleiul de argan este un ingredient folosit adesea in produse cosmetice, in special in cele pentru par, precum Nook hair. Este un ingredient ideal pentru repararea daunelor provocate de tratamentele chimice si decolorari si vopsiri periodice. Se caracterizeaza prin reducerea pierderii de proteine ​​si, prin urmare, ajuta si la combaterea ruperii parului. Uleiul de argan este, de asemenea, un mod eficient de a retine umezeala si hidratarea parului si ajuta la reducerea inflamatiei si iritatiei scalpului. Par uscat, fragil, lipsit de vitalitate sau deteriorat, vei vedea, in cele ce urmeaza, cum sa-ti alegi uleiul de argan si cum sa-l folosesti corect pentru a beneficia la maximum de “darurile” pe care acest ulei le ofera parului.

Uleiul de argan poate fi folosit in stare pura, sau in produse cosmetice precum cele disponibile la beauty4ever.ro. Nook este o astfel de gama, care ofera sampoane, balsamuri, masti, lotiuni si chiar ulei.

Daca doresti ulei pur, ai grija! Pentru a fi absolut sigura ca uleiul de argan pe care urmeaza sa il obtii este de calitate, asigura-te ca este vegetal, presat la rece, nerafinat si conservat intr-o sticla de sticla colorata. De asemenea, ca un bun ulei organic de argan ar trebui sa degajeze un parfum usor de alune si susan prajit, dar vezi daca ti se pare prea pronuntat. In acest caz, este posibil sa ai parte de un fake. Asa ca, cel mai bine, achizitioneaza produse de calitate din magaizne specializate precum beauty4ever.ro. Si, desi uleiul de argan nu este cel mai ieftin dintre toate uleiurile, adesea sunt suficiente doar cateva picaturi pentru ingrijirea profunda.

Care sunt beneficiile uleiului vegetal de argan pentru parul tau?

Uleiul de argan hraneste profund si regenereaza fibra parului. Produsele ce contin ulei de argan sunt perfecte pentru ca protejeza parul de agresiunile externe (cum ar fi razele UV) si il va hrani prin numeroasele sale proprietati hidratante. Produsele ce contin ulei de argan ofera putere, volum si stralucire, si asta de la scalp pana la capete. Limitand aspectul si proliferarea varfurilor despicate, incetinind caderea parului, stimuland microcirculatia sangelui scalpului, actiunea uleiului de argan este cea mai completa. Si daca parul tau este vopsit, nu te teme: utilizarea acestui ulei minune nu iti va modifica culoarea in niciun fel. Dimpotriva, acest tratament o va reimprospata si iti va permite sa-i pastrezi stralucirea si mai mult.

Exista o mie si una de modalitati de a folosi uleiul de argan pe parul tau, trebuie doar sa alegi un ulei bun, precum Ulei de argan Nook Magic Argan Oil Absolute Oil Intensive Treatment si care dintre urmatoarele metode te va satisface cel mai mult sau sa le combini in functie de dorintele tale si de nevoi.

Ulei de argan ca masca:

Pentru a-ti ingriji parul in profunzime, trebuie sa faci tratamentul de 1-2 ori pe saptamana pentru a aplica ulei de argan Nook pe intregul cap, scalp si varfuri incluse. Aplica uleiul suvita cu suvita pentru a fi absolut sigura ca nu lasi un fir netratat, maseaza scalpul, apoi infasoara totul intr-un prosop cald si lasa masca cel putin 30 de minute si, pentru un tratamente si mai profund, lasa-l peste noapte. A doua zi dimineata, spala-ti parul ca de obicei (dar de 2 ori la rand) si vezi imediat rezultatele acestui tratament divin.

Uleiul de argan ca balsam:

Facand ca parul sa fie mai usor de manevrat si mai matasos, acest ulei Nook este intr-adevar un balsam excelent. Ai grija sa nu exagerezi cu cantitatea, altfel vei avea un reziduu gras pe intreg parul. Folosit in mod responsabil, adica doar cateva picaturi, tratamentul cu ulei de argan va fi usor absorbit de par. Freaca 2-3 picaturi de ulei intre palme, apoi piaptana usor parul, uscat cu prosopul, cu degetele. Cand vei usca parul, vei vedea cat de matasos este.

Uleiul de argan folosit pentru coafare:

Vesti bune ! Poti include uleiul de argan si parfumurile sale in rutina zilnica de ingrijire a scalpului si a parului. Acest produs 100% natural este cunoscut pentru ca imblanzeste si netezeste firele rebele. Asadar, nu renunta la uleiul de argan nici cand trebuie sa te coafezi. Adio fixativ, gel sau alte substante chimice! Cu doar cateva picaturi de ulei Nook, parul tau nu numai ca va fi disciplinat, ci si hranit si protejat pe tot parcursul zilei.

Dupa cum vezi, uleiul de argan, precum cel de la Nook Magic Argan Oil Absolute Oil Intensive Treatment, este perfect pentru a avea parul de invidiat. Acest ulei este util pentru orice si poate fi folosit de oricine. Indiferent de nevoile tale, varsta ta, tipul de scalp sau natura parului tau - nu mai astepta o secunda pentru a plasa acest ulei Nook in centrul tratamentelor tale de infrumusetare. Pentru a descoperi intreaga gama de produse Nook, dar si alte produse de ingrijire a parului (tratamente, vopseluri permanente, masti colorante si asa mai departe), intra acum pe site-ul beauty4ever.ro. Parul iti va multumi!