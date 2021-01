Berbeceanu: ”Relaxarea, decisă în baza unei hârtii semnate chiar de ministrul Vlad Voiculescu”

Traian Berbeceanu spune la RFI că legislația obliga la relaxarea restricțiilor în București.

„În realitate și noi suntem foarte îngrijorați de evoluția situației pandemice. Chiar am discutat cu domnul ministru anterior zilei de vineri, când am fost nevoiți să convocăm ședința comitetului municipal, am împărtășit îngrijorarea domniei sale, dar i-am explicat în mod foarte clar și franc și categoric că noi ca structură administrativă, suntem obligați să punem în executare prevederile legale ale Hotărârii de Guvern, pe care, ce să vedeți, cu zece zile înainte a emis-o Guvernul, cu zece zile înainte de ședința noastră de Consiliu. Acea HG îl are printre co-autori pe Ministerul Sănătății și a fost semnată chiar de ministrul Sănătății. I-am explicat că pentru a nu pune în executare aceste măsuri de relaxare parțială, avem nevoie de un nou act normativ, iar Ministerul Sănătății putea să intervină din timp pentru modificarea condițiilor de relaxare a anumitor activități economice”, menționează prefectul Capitalei.

El precizează că dacă nu s-ar fi decis relaxarea restricțiilor în București, operatorii din HORECA ar fi putut da autoritățile în judecată.

”Noi nu am avut opțiunea de a nu pune în aplicare prevederile aflate în vigoare în Anexa 3 din HG, pentru că în caz contrar, riscam ca operatorii din HORECA, știu eu, operatorii licențiați din domeniul jocurilor de noroc, chiar și organizatorii de spectacole, teatre puteau să ne acționeze în instanță, să ceară daune foarte mari și să câștige procesele în mod firesc, datorită reglementărilor legale la care am făcut referire, să le câștige în termene foarte scurte”.

Întrebat dacă a primit vreo asigurare de la ministrul Sănătății că legislația va fi modificată, Traian Berbeceanu a răspuns: ”Chiar și în cursul zilei de ieri (duminică - n.r.) am discutat cu domnul ministru, am reiterat aspectele respective și dumnealui a spus că la nivelul ministerului se analizează și posibilitatea modificărilor la care am făcut vorbire”.