Bianca Brad, suferinţe ascunse: "Am avut o discuţie cu Dumnezeu. Când auzi de cancer, îţi vezi moartea cu ochii"

Este cazul Biancăi Brad, căreia viaţa i-a dat mai multe lovituri dureroase, dar în final a reuşit să se transforme într-o învingătoare.

Cum s-a salvat din ghearele cele mai cumplite boli a povestit ea, sâmbătă, la Antena 3.

"Nu s-a întâmplat peste noapte, a fost un proces dificil, a durat şase ani. Când credeam că nu mai pot, mai puteam puţin şi acum mă simt o învingătoare. Aşa mi-a spus şi medicul oncolog, şi chirurgul care m-a operat.

Bianca Brad: "Când auzi de cancer, te dărâmă o asemenea veste, te aruncă în depresie, îţi vezi moartea cu ochii"

Prefer să spun aşa decât să spun că sunt o supravieţuitoare, setarea mentală contează foarte foarte mult".

Bianca Brad a primit diagnosticul de cancer în mai 2015, de Sf. Constantin şi Elena.

"A fost un semn pentru mine şi m-am agăţat de el, ca să lupt. La început, când eşti diagnosticat te dărâmă o asemenea veste, te aruncă într-o depresie, îţi vezi moartea cu ochii, atunci când auzi de cancer.

Nu vreau să mă identific cu boala, plus că această boală nu mai este acum o condamnare la moarte. Exista terapii care ajută, tratamente mai bune, medici mai performanţi, şanse mai mari", spune fosta Miss România, acum în vârstă de 53 de ani.

Bianca Brad: "Nu mai puteam să ies din casă, plângeam continuu, mă gândeam că băieţelul meu o să crească fără mamă"

"În primele zile nu am putut să ies din casă, am plâns continuu, mă gândeam că nu o să-l mai văd pe băieţelul meu, că o să crească fără mamă. Avea atunci 10 ani, acum are 16", îşi aminteşte Bianca Brad.

"Am avut o discuţie cu Dumnezeu (...) care m-a făcut să iau această decizie şi am zis "Doamne, mă las în voia Ta" şi aşa am făcut", a povestit actriţa.

Ea spune că nu le-a zis diagnosticul ei nici copilului, nici mamei sale pentru a-i proteja în acest fel, dar a luptat cu boala prin toate mijloacele şi terapiile existente.

