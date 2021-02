Gest uluitor al extremistului israelian care a atacat Biserica Română din Ierusalim. Camera de supraveghere a surprins totul înainte de a fi distrusă

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere îl înfăţişează pe bărbat, ce poartă barbă şi vestimentaţie specifică evreilor ultra-religioşi, în timp ce încerca să spargă uşa Bisericii Ortodoxe cu un bolovan.

El loveşte în mod repetat uşa, reuşind, la fiecare lovitură, să desprindă fragmente din zidărie, care se văd aidoma unei ninsori pe camera de supraveghere.

Urmare a efortului distructiv susţinut, bărbatul a reuşit să îndoaie crucea de pe uşă. Nemulţumit de rezultat sau enervat că mişcările îi erau imortalizate de camera de supraveghere, individul şi-a dedicat atenţia acesteia din urmă.

Folosind acelaşi corp contondent, bărbatul încearcă să doboare camera de supraveghere. Face acest lucru de cel puţin trei ori, după cum arată imaginile distribuite pe reţelele sociale.

Incidentul s-a petrecut în cartierul Musrara, Ierusalimul de Est, şi a atras reacţii din partea Patriarhului Teofil al Ierusalimului, care a numit incidentul „act terorist”, dar şi din partea ambasadorului israelian la Bucureşti.

Footage from the attack at the Romanian Patriarchate's Representation in #Jerusalem. pic.twitter.com/HLb3ybf3er