Bogdan Chirieac: "Decizia luată de Marcel Ciolacu anunță sfârșitul politic al Vioricăi Dăncilă"

Analistul politic Bogdan Chirieac a declarat la Antena 3 că acum, după rezultatul alegerilor prezidențiale, care îl scot triumfător pe Klaus Iohannis, va urma sfârșitul politic al Vioricăi Dăncilă.

Potrivit unor surse, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, ar urma ca mâine seară, în cadrul Comitetului Executiv, să-i ceară demisia Vioricăi Dăncilă.

"Decizia luată de Marcel Ciolacu anunță sfârșitul politic al Vioricăi Dăncilă. Trăgaciul acestui eveniment l-a constituit prezența lui Gabriel Oprea în sediul PSD în seara alegerilor și faptul că domnia sa este acum vicepreședinte PSD și membru al CEx fără știrea celorlalți membri ai CEx. Tot ce înseamnă lideri PSD în această dimineață s-au exprimat negativ și împotriva prezenței lui Gabriel Oprea în CEx. Aseară lumea era în stare de șoc, încă nu conștientizau exact ce se întâmplă cu scorul acesta și cu viitorul partidului. Brusc, toată lumea s-a coalizat pe prezența și apartenența deja a lui Gabriel Oprea la PSD. E unul dintre motivele pentru care se convoacă și întâlnirea de la ora 19 la domnul președinte al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Probabil că dânsul va ocupa funcția de președinte interimar până la organizarea congresului", a spus Bogdan Chirieac.

"Ce a spus doamna Dăncilă, că partidul nu a tras pentru dânsa în această campanie, este adevărat. În mare parte este adevărat. Sunt județe importante din România care erau roșii și nu avut nici măcar prezența la vot. Că rezultatul la prezidențiale are foarte multă legătură cu mișcările tectonice din partid, da, dar în final ceea ce contează este rezultatul. Acum cred că principalul obiectiv al PSD în perioada următoare este împiedicarea alegerilor anticipate. PSD are o șansă reală să revină peste un an de zile", a mai adăugat Chirieac.