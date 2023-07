Bogdan Chireac, după dezastrul de la titularizare: "În 2023, statul român este putred până la os. Ce să-i învețe oamenii aceștia pe copii?"

Notele la examenul de titularizare confirmă situația deplorabilă din învățământul preuniversitar românesc la nivelul cadrelor didactice.

Sursa foto: hepta

Doar 48% dintre candidați, adică mai puțin de jumătate, au reușit să obțină cel puțin nota șapte, minimul care permite confirmarea pe postul didactic prin contract de muncă pe durată nedeterminată.

33,4% dintre candidați au obținut note între 5 și 7, care le permit să activeze ca suplinitori.

Rezultatele sunt în mare măsură similare celor de anul trecut în ceea ce privește notele peste 7. Numărul notelor între 5 și 7 este în creștere ușoară, cu circa jumătate de procent, față de 2022.

Rezultatele definitive, după contestații, vor fi afișate pe 26 iulie.

Situația a fost comentată la Antena 3 CNN de jurnalistul DC News, Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: "Vechea discuție: liceul fără niciun absolvent de BAC trebuie desființat sau nu?"

"Câtă vreme, ani de zile, decenii de-ai rândul, ai plătit profesorii mai prost decât pe 'tehnicienii de suprafață' - cum se numesc oamenii care fac curățenie - nu te poți aștepta la rezultate spectaculoase.

Sigur că sunt mulți care fac această profesiune în primul rând din pasiune.

Dar avem și oameni care încearcă să-și găsească, pur și simplu, un loc de muncă. Și cum este mare penurie de profesori, s-au dus acolo. Iar cunoștințele lor sunt acestea pe care le-ați văzut la examenul de titularizare. 52,5% dintre ei - jumătate, ca să vorbim românește - nu au luat acest examen. Deci, ce să-i învețe oamenii aceștia pe copii?

Acum li s-au mai dat niște bănuți în plus la profesori, pentru că despre asta vorbim, despre niște bănuți în plus. În același timp, cu toată dragostea, trebuie introduse și criteriile de performanță care, altminteri, nu există în restul administrației. Să știți, niciun fel de criteriu de performanță. De pildă, discuția aceea atât de veche, liceul care nu are niciun absolvent bacalaureat, trebuie să mai rămână liceu, sau trebuie desființat?

Și sunt 50 de licee la care nici un copil nu a reușit să ia examenul maturității.O fi numai vina copiilor? În niciun caz.

Bogdan Chirieac: În 2023, statul român este putred până la os. Ce să-i învețe oamenii aceștia pe copii?

Deci și criteriile de performanță sunt necesare, și buna selecție a profesorilor. Pur și simplu, statul român în 2023 este putred până la os. Nu știu ce se poate face. Poate, la viitoarele alegeri, un nou președinte care să colaboreze strâns cu Guvernul, cu Parlamentul în așa fel încât să pot schimba ceva. Altminteri...

Bogdan Chirieac: "Cu siguranță, noul președinte va face praf programul lui Iohannis"

Eu nu contest bunele intenții ale președintelui Iohannis cu acest program - România Educată - mai ales că e singurul program notabil în 10 ani.

Problema domniei sale este că vine cu acest program în anul nouă al președinției sale. Și, practic, viitorul președinte, cu siguranță, va face praf întregul program, fiindcă sunt contestări, sunt puncte de vedere diferite, lumea e nemulțumită.

Dacă introducea acest program în anul unu al celui de-al doilea mandat, deci în anul șase de președinție, cu siguranță se implementa, se așeza pe o cale. Acum nici nu vor să-l aplice, după cum vedeți foarte bine. Pur și simplu, nu vor să aplice noile legi ale Educației. Sunt atât de multe voci împotrivă încât nici nu mai știi ce să spui. Deci nu rămâne nimic, din nefericire din punctul acesta de vedere", a spus Bogdan Chirieac la Antena 3 CNN.