Ce afecţiuni poate ascunde febra la copii. Greşeala pe care o fac mulţi părinţi în această perioadă. Dr. Mihai Craiu: "E sportul nostru naţional"

Medicul pediatru Mihai Craiu atrage atenţia părinţilor că, în această perioadă, deşi nu este foarte frig afară, mulţi dintre ei obişnuiesc să încălzească în casă peste măsură, iar dacă mai este şi lipsă de umiditate, acest lucru poate duce chiar la apariţia febrei, în cazul copiilor mici.

Febra la copii nu înseamnă neapărat infecţia cu coronavirus, iar părinţii ştiu bine acest lucru. Gripa, toxiinfecţiile alimentare şi parazitozele sunt alte câteva boli care pot da febră la copii.

"În principiu, gripa nu a început să circule în acest sezon, iar copiii sunt, în general, sursa principală de transmitere a gripei în comunitate. Copiii frecventează colectivităţi şi cum în acestă perioadă şcolile şi grădiniţele sunt închise, nu mai au cum", a explicat medicul Mihai Craiu, miercuri, la Sfat de sănătate cu Andreea Cigolea, de la Antena 3.

Când mergem la medic dacă are copilul febră

În afara gripei şi a infecţiei cu coronavirus, febra la copii mai poate apărea şi în cazul altor afecţiuni.

"Ar putea să existe afecţiuni infecţioase care să aibă legătură cu sezonul. Acum, de exemplu, pot să apară toxiinfecţii alimentare, parazitoze.

Deci, bolile cu febră pot să aibă în spatele lor şi altceva decât o viroză contagioasă", a spus medicul pediatru.

"Sfatul meu e ca atunci când copilul are febră plus, adică în afară de febră are şi altceva asociat, precum diaree, vărsături, respiraţie dificilă, tuse, durere sau erupţie pe piele, este musai să apelăm la medicul nostru", a subliniat dr. Mihai Craiu.

Ce afecţiuni poate ascunde febra

Potrivit medicului, mai există "ascensiuni termice" la copiii foarte mici, în sezonul acesta, din cauza părinţilor care încălzesc foarte bine camera.

Excesul de încălzire în casă duce la febră

"Părinţii cu copii mici au tendinţa să facă foarte cald în cameră, des sunt temperaturi peste 25 de grade în camere, iar temperatura optimă este 19-20.

Dacă i se mai pune copilului şi ceva pe cap, ca să nu-l tragă curentul, cum spun mulţi, sportul nostru naţional, este foarte probabil să supraîncălzim sugarul.

De aceea, soluţia, şi nu numai pentru COVID, este aerisirea frecventă şi riguroasă a camerei", a recomandat dr. Craiu.

Căldura exagerată din casă asociată cu lipsa umidităţii pot, de asemenea, să dea febră la copii, atrage atenţia specialistul.

"Lipsa de umiditate şi excesul de căldură poate să producă febră neinfecţioasă. În aces caz, e bine să scoatem copilul din acea cameră şi să-i facem o băiţă hipotermizantă", a recomandat dr. pediatru Mihai Craiu.

Medicii pediatri atrag atenţia că, în prezent, există părinţi care ajunge prea târziu cu copilul la spital, din cauza fricii de a nu contracta coronavirusul.

Aşa se face că, pentru unii dintre copii, poate fi prea târziu. În aceste cazuri, e vorba de o precauţie extremă.

În acelaşi timp, spre deosbire de perioada de până în pandemie, numărul copiilor prezentaţi la urgenţe a scăzut.